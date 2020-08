Zainwestuj w Toruniu

Toruń to miasto z wielowiekową historią. Każdego roku toruńskie zabytki, pierniki i postać Mikołaja Kopernika przyciągają setki tysięcy turystów. To jednak miejsce dobre nie tylko na urlop. Proinwestycyjna polityka władz miasta, nowoczesna infrastruktura, strategiczna lokalizacja w centrum kraju, wysoka jakość rynku pracy i sprzyjający klimat społeczny sprawiają, że kolejne firmy lokują tam swój kapitał.

Z bogatej oferty inwestycyjnej Torunia w ostatnich latach skorzystały już dziesiątki biznesów, a w pełni uzbrojone działki w atrakcyjnych cenach kuszą kolejne. Prężnie rozwija się Strefa Inwestycyjno-Logistyczna Toruń-Wschód zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrady A1. W niespełna półtora roku od wbicia pierwszej łopaty pod budowę Panattoni Park Toruń II swoją działalność prowadzą tam już InPost oraz United Beverages – obecnie jedna z największych firm na rynku mocnych alkoholi w Polsce. W bezpośrednim sąsiedztwie swoje centrum dystrybucyjne ulokowała także Grupa TZMO – światowy gigant produkcji artykułów higienicznych, kosmetycznych i wyrobów medycznych. W lutym zakończyła się jego rozbudowa. Już teraz obszar Strefy to jeden z najważniejszych logistycznych punktów na mapie Kujaw i Pomorza. Został przygotowany z myślą o działalności usługowej, składach czy też magazynach. Władze miasta podają, że w tej lokalizacji dostępne jest jeszcze ponad 35 hektarów terenów. Coś dla siebie znajdą tam zarówno przedsiębiorstwa o statusie MŚP, jak i więksi inwestorzy. Najbliższe przetargi już we wrześniu i październiku.

Strefa Inwestycyjno-Logistyczna Toruń-Wschód

Północna część miasta w ostatnich latach zmieniła się nie do poznania. Na niezagospodarowanym terenie po jednostce wojskowej w błyskawicznym tempie powstało nowoczesne osiedle łączące w sobie funkcje mieszkalne, rekreacyjne i biznesowe. Mowa o tzw. osiedlu JAR zlokalizowanym wzdłuż drogi wylotowej na Gdańsk. Z jego ponad 400 hektarów powierzchni 57 przewidziano pod przemysł i usługi. Swoje miejsce znalazło tam już 21 firm – od mniejszych lokalnych działalności po Grupę Neuca, jedno z największych przedsiębiorstw na rynku ochrony zdrowia w kraju. Na chętnych do zainwestowania czekają kolejne grunty. W tegorocznej ofercie miasta znajdziemy działkę, która może zainteresować deweloperów. To prawie 1,5 hektara przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. W pobliżu dostępne są także dwie mniejsze nieruchomości pod działalność usługową.

1

2