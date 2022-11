Przyjrzeliśmy się ofertom zabytkowych nieruchomości na sprzedaż w Polsce. Na Propertystock.pl nie brakuje propozycji zamków, pałaców czy historycznych kamienic. Trzeba za nie zapłacić od kilku do ponad 30 mln zł.

Zamek Krzyżacki na Mazurach

Średniowieczny Zamek Krzyżacki. Fot. mat. inwestora.

Na sprzedaż nieruchomość usytuowana w Barcianach, dużej mazurskiej wsi położonej 18 km na północ od Kętrzyna.

Obiekt ma nieregularny kształt, dogodny pod zabudowę inwestycyjną i jest nieznacznie zdywersyfikowany pod względem ukształtowania terenu.

Dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu nie występują źródła zanieczyszczeń lub innych uciążliwości, które mogłyby mieć istotny wpływ na warunki życia ludzi i degradację środowiska.

Opisywana nieruchomość to idealne miejsce dla projektów inwestycyjnych następujących typów: hotel, miejsce organizacji konferencji i wydarzeń kulturalnych, czy miejsce do uprawiania sportu i rekreacji (możliwość odtworzenia jeziora wokół Zamku wraz z plażą i wykorzystania go jako odnawialnego źródła energii przy pomocy środków unijnych).

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 000 000 zł

Powierzchnia: 12 835 m2

Zespół pałacowo parkowy z XIX w. w Borach Tucholskich

Zespół pałacowo parkowy z XIX w. w Borach Tucholskich. Fot. mat. inwestora.

Na sprzedaż dobrze utrzymana nieruchomość z 1860 roku, cały czas funkcjonująca jako miejsce konferencyjno-noclegowe. Wnętrza nawiązują do stylu późnego klasycyzmu. Piętro podzielone jest na wiele przestronnych sypialni z obszernymi łazienkami. Parter to duża sala bankietowa plus pokoje przejściowe tworzące przestrzeń, która pomieścić nawet kilkaset osób. Niezagospodarowane poddasze bez przeszkód można zaadoptować na pokoje hotelowe.

Pałac to idealne miejsce dla hotelu, sanatorium, spa, ośrodka, czy ekskluzywnej rezydencji. Do nieruchomości przynależą pola uprawne, dom mieszkalny, kiedyś dla służby oraz budynek gospodarczy ponad 600 m2 z czerwonej cegły, który może, po przekształceniu, stanowić część sportowo-rekreacyjną dla gości.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 900 000 zł

Powierzchnia: 690.25 m2

Stary Młyn - wyjątkowa inwestycja w stylowej dzielnicy Gdańska

Stary Młyn w stylowej dzielnicy Gdańska. Fot. mat. inwestora.

Do sprzedaży zabytkowy czterokondygnacyjny budynek młyna o konstrukcji murowano-drewnianej w historycznej dla Gdańska dzielnicy u wylotu Doliny Potoku Oliwskiego.

Nieruchomość składa się z dwóch działek: pierwsza działka dla terenu zabudowy to 2567 m2 (zabudowana zabytkowym czterokondygnacyjnym budynkiem młyna o konstrukcji murowano- drewnianej o powierzchni całkowitej - 1075 m2, budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej - 384 m2 oraz budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni całkowitej - 707 m2). Druga działka na tyłach zabudowy ma powierzchnię - 1007 m2.

Miejsce idealnie nadaje się na stworzenie klimatycznego małego hotelu, luksusowego spa, kliniki z gabinetami lekarskimi, winiarni, destylarni.

Warunki sprzedaży

Cena: 9 500 000 zł

Powierzchnia: 2 166.7 m2

Zabytkowy Gmach Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych

Neogotycki Gmach Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. Fot. mat. inwestora.

Na sprzedaż obiekt zlokalizowany na niespełna hektarowej parceli, w centrum miasta Pszczyna (woj. śląskie) na pograniczu pszczyńskiej starówki, na obszarze dawnego folwarku książęcego Siedlice.

Parcela zabudowana jest budynkiem wzniesionym w 1902 roku w stylu neogotyku północnego. Charakteryzuje się wybitnie reprezentacyjną architekturą, o znamionach wysokiego prestiżu. Jest to budynek o wymiarach 57m x 25,5m, całkowitej powierzchni użytkowej 3933,8 m2, dwupiętrowy, podpiwniczony.

Obiekt wymaga gruntownego remontu i wymiany wszystkich instalacji. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Warunki sprzedaży:

Cena: 31 000 000 zł

Powierzchnia: 9 100 m2

XIX-wieczny Pałac Malina

XIX-wieczny Pałac Malina w Kutnie. Fot. mat. inwestora.

Do sprzedaży XIX-wieczny pałac w doskonałym stanie. Gotowy do użytku „od zaraz”, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek istotnych nakładów inwestycyjnych. Otoczony jest wspaniałym ogrodem wraz ze stawem.

Pałac ma 20 pokoi noclegowych, każdy z własną łazienką i prysznicem oraz licznymi, przepięknymi, reprezentacyjnymi salami oraz pokojami, w tym z salą balową, w pełni wyposażoną kuchnią i barem w kondygnacji podziemnej oraz strefą wypoczynku.

Obiekt może być wykorzystany na cele hotelowe, pomieszczenia biurowe, centrum rozrywkowo-konferencyjne, jak również prywatną rezydencję i inne. Możliwy jest zakup pałacu bez wyposażenia, jak również wraz z nim.

Warunki sprzedaży:

Cena: 15 072 000 zł

Powierzchnia: 2 070 m2

Warszawa: Przedwojenna modernistyczna kamienica na Żoliborzu

Przedwojenna modernistyczna kamienica na Żoliborzu. Fot. mat. inwestora.

Na sprzedaż przedwojenna modernistyczna kamienica na Żoliborzu. Doskonała lokalizacja - 4 minuty spacerem od Placu Wilsona.

Kamienica do remontu z możliwością własnej adaptacji na cele mieszkalne lub usługowe. Wpisana do rejestru konserwatora zabytków.

Nieruchomość po przystosowaniu do indywidualnych potrzeb doskonale spełni rolę siedziby firmy lub rezydencji.

Budynek składa się z 24 pokoi, łazienek i kuchni. Pomieszczenia są wysokie i widne. Na każdym piętrze mamy możliwość wyjścia na duże balkony. Przestronna, widna klatka schodowa. Wyjątkowo wysoka (3m) i widna, użytkowa piwnica, z możliwością zaadoptowania zarówno na cele magazynowe jak i użytkowe np. sale konferencyjne, siłownię etc.

Warunki sprzedaży:

Cena: 6 500 000 zł

Powierzchnia: 500 m2

XVIII - wieczny Pałac pod Kampinosem

XVIII - wieczny Pałac pod Kampinosem. Fot. mat. inwestora.

Do sprzedania unikatowy Pałac pod Kampinosem. Ta XVIII-wieczna perełka to doskonale usytuowana nieruchomość - zaledwie 30 km od Warszawy i około 3 km od Kampinoskiego Parku Narodowego.

W skład nieruchomości wchodzą: pałac (zawiera część historyczną, hotelową, biurową i restauracyjną), oranżeria, budynek gospodarczy – bar, oraz garaż. Obiekt posiada 71 pokoi hotelowych.

Pałac pod Kampinosem położony jest na nieruchomości obejmującej obszar 7.1470 hektarów. Obiekt otula zieleń parkowa, starodrzew, oraz pałacowe jezioro.

Warunki sprzedaży:

Cena: 21 200 000 zł

Powierzchnia: 2 623 m2

Atrakcyjna kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie

Kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Fot. mat. inwestora.

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej kamienicą w zwartej zabudowie pierzejowej zajmującej całą powierzchnię gruntu. Budynek kamienicy posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz użytkowe poddasze - częściowo podpiwniczony. Wnętrze uzupełnia klimatyczne patio z kominkiem przykryte szklanym dachem.

Kamienicę wyróżnia bardzo dobry stan techniczny oraz wysoki standard wykończenia. Nieruchomość przeszła generalny remont, a następnie modernizację na potrzeby jednego z najemców.

Budynek to zespół dwóch kamienic powstałych w różnych okresach historycznych, które połączone są oficyną. Składa się z 3 części tworzących jedną funkcjonalną całość z dwoma wejściami - od frontu (ul. Krakowskie Przedmieście 17 - deptak) oraz od zaplecza (ul. Zielona 14). Uzupełnieniem jest klimatyczne patio z kominkiem zadaszone przeszklonym dachem.

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 350 000 zł

Powierzchnia: 1 012 m2

Odrestaurowany pałac z I połowy XVII w.

Odrestaurowany pałac z I połowy XVII w. Fot. mat. inwestora.

Do sprzedania pałac w Sokołowie Podlaskim. To zaciszne miejsce położone nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza oraz Podlasia.

Oferta idealna dla dewelopera hotelowego, szukającego miejsca z historią, które nie wymaga nakładu pracy oraz kapitału.

Przez ostatnich 20 lat w tym miejscu odbywały się największe wydarzenia kulturalne, polityczne, wystawne bale oraz bankiety. Obiekt przystosowany jest do prowadzenia hotelu w standardzie ****.

Warunki sprzedaży:

Cena: 7 500 000 EUR

Powierzchnia: 7 000 m2

Neobarokowy budynek na biura lub hotel w centrum Wrocławia

Neobarokowy budynek w centrum Wrocławia. Fot. mat. inwestora.

Na sprzedaż 5-kondygnacyjny, zabytkowy budynek o powierzchni 7398,88 m2, wewnątrz w bardzo dobrym stanie technicznym. Znajdują się tam gabinety biurowe, sale szkoleniowe, konferencyjne, open space’y oraz pomieszczenia socjalne. Ponadto na terenie nieruchomości usytuowane są 2 garaże oraz 2 portiernie.

Na dziedzińcu mieści się parking na 55 miejsc postojowych. Obiekt posiada bardzo dobrą ekspozycję oraz 7 wejść, z głównym od strony ulicy Purkyniego.

Budynek wzniesiono w 1901 r. jako budynek pocztowy. Projekt należał do berlińskich architektów, którzy ówcześnie stosowali dla urzędów stylistykę neobarokową.

Warunki sprzedaży

Cena: do ustalenia zł

Powierzchnia: 7 399 m2

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl