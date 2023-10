Pałac Zamoyskich w Zamościu czeka na rewitalizację. Miasto wraca do pomysłu stworzenia w obiekcie centrum konferencyjno-hotelowego. Zamojski urząd miasta poszukuje teraz inwestora.

Zamość szuka inwestora na zasadach partnerstwa publiczno- prywatnego.

Obiekt wymaga dużych nakładów finansowych.

Miasto chce, by w przyszłości w wyremontowanym pałacu prowadzono działalność hotelowo-konferencyjną.

Pałac Zamoyskich to dawna rezydencja założyciela Zamościa, która była pierwszym wybudowanym obiektem po założeniu miasta. Pałac przechodził wiele etapów przebudowy. Pierwsza budowa trwała w latach 1579 - 1586. Budynek zaprojektował Bernardo Morando.

Jak informuje Radio Eska, obecnie Zamość wraca do pomysłu stworzenia w Pałacu Zamoyskich centrum konferencyjno-hotelowego. Samorząd chce, by pieniądze na to wyłożył prywatny inwestor. Pałac Zamoyskich to obiekt o powierzchni ponad 6,5 tys. mkw. i wymaga dużych nakładów finansowych.

Po raz pierwszy o takim wykorzystywaniu zabytkowego gmachu mówiono już w 2017 roku temu, kiedy z pałacu przy ul. Akademickiej na Starym Mieście miał się wyprowadzać sąd. Jednak pomieszczenia zajęło I Liceum Ogólnokształcące. Szkoła musiała opuścić swoją właściwą siedzibę, gdy w budynku dawnej Akademii Zamojskiej rozpoczął się remont. Teraz liceum zaś szykuje się do przeprowadzki, a pomysł na poprowadzenie działalności hotelowo-konferencyjnej w zabytkowym budynku odżył.

