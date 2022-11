Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398; o numerze NIP: 5832461866 (dalej jako ZMPG) zaprasza do udziału w przetargu nr 2/NH/2022 na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 35.828,00 m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Ku Ujściu i ul. Chemików, posiadającej dostęp do Nabrzeża Przemysłowego III – 1.

Przetarg jest przetargiem publicznym, nieograniczonym, pisemnym. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w dokumentacji przetargowej, która jest udostępniona wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej ZMPG: https://przetargi.portgdansk.pl/ (dalej jako „Dokumentacja”). Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć ofertę na formularzu zgodnie z warunkami określonymi w Dokumentacji. Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 13:00. Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 2.000.000,00 (dwa miliony i 00/100) złotych na rachunek bankowy ZMPG zgodnie z warunkami określonymi w Dokumentacji. Stawka Opłaty Stałej zaproponowana przez Oferenta za najem jednego metra kwadratowego powierzchni Przedmiotu Najmu nie może być niższa niż równowartość kwoty 5,19 (pięć i 19/100) złotych netto miesięcznie. Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia Opłaty Ruchomej i Opłaty Dodatkowej, o których mowa w Dokumentacji oraz zobowiązania się, że ilość ton przeładowanych ładunków drogą morską w relacji statek – Nabrzeże Przemysłowe III-1, Nabrzeże Przemysłowe III-1 - statek w każdym pełnym roku kalendarzowym będzie nie mniejsza niż 300.000,00 ton rocznie. Otwarcie ofert i ogłoszenie treści ofert handlowych jest jawne i nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 13:15 w siedzibie ZMPG w sali nr 9A. W dniu 29 listopada 2022 r. będzie można dokonać wizji lokalnej Przedmiotu Najmu. Miejsce spotkania na terenie Portu Gdańsk, przybycie i dokładną godzinę należy uzgodnić e-mailem na następujący adres poczty elektronicznej: przetarg2NH2022@portgdansk.pl najpóźniej do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 16.00. ZMPG jest uprawniony do odwołania Przetargu oraz do zmiany warunków Przetargu bez podania przyczyn. W Dokumentacji określono w szczególności: prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Przetargu; sposób organizacji procesu przyjmowania ofert przez ZMPG; procedurę i kryteria analizowania i wyboru ofert; warunki przyszłej umowy najmu w szczególności płatności Czynszu, która to umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania po ziszczeniu się ewentualnych dodatkowych warunków przewidzianych w Dokumentacji, Statucie ZMPG i powszechnie obowiązujących przepisach Prawa w szczególności w ustawie o portach i przystaniach morskich. Lokalizację Przedmiotu Najmu przedstawia Załączniki nr 1 do Dokumentacji. Ogłoszenie ma na celu wyłącznie zachęcenie potencjalnych najemców do udziału w Przetargu i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym ogłoszeniu, pisane wielką literą i niezdefiniowane osobno powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Dokumentacji.