Na portalu Propertystock.pl pojawił się na sprzedaż Zespół pałacowo parkowy z XIX w., położony w Borach Tucholskich, w województwie kujawsko-pomorskim. Cena, jaką trzeba zapłacić, to 3,9 mln zł.

Dobrze utrzymana nieruchomość z 1860 roku, cały czas funkcjonuje jako miejsce konferencyjno - noclegowe. Wnętrza nawiązują do stylu późnego klasycyzmu. Piętro podzielone jest na wiele bardzo przestronnych sypialni wraz z obszernymi łazienkami. Parter to duża sala bankietowa plus pokoje przejściowe tworzące przestrzeń, która pomieścić nawet kilkaset osób. Niezagospodarowane poddasze bez przeszkód można zaadoptować na pokoje hotelowe.

Budynek mieszkalno-gospodarczy, dwulokalowy o powierzchni zabudowy 319 m kw. z pomieszczeniami gospodarczymi i garażem, będący dawniej budynkiem dla służby. Budynek gospodarczy do przechowywania zbiorów, o powierzchni zabudowy 625 m kw. z 1860 roku wybudowany w technologii tradycyjnej z czerwonej cegły zachowany w bardzo dobrym stanie.

Wnętrze pałacu nie podlega konserwatorowi zabytków, dlatego można je przekształcać i remontować według własnych potrzeb. Nieruchomość poddana była renowacji i modernizacji w 2000 roku, w 2010 roku wymieniono piece grzewcze.

Pałac stanowi idealne miejsce dla hotelu, sanatorium, spa, ośrodka, ekskluzywnej rezydencji. Do nieruchomości przynależą pola uprawne, dom mieszkalny, kiedyś dla służby oraz budynek gospodarczy ponad 600 m2 z czerwonej cegły który może po przekształceniu, stanowić część sportowo rekreacyjną dla gości.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 900 000 zł

Powierzchnia: 690.25 m2

