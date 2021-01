Zielone światło dla sprzedaży łódzkiego lotniska

Stanowisko w sprawie „pozyskania inwestora dla Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta” poparło 25 spośród 33 radnych biorących udział w głosowaniu podczas środowej (20 stycznia) sesji. Przeciw było 7, a jeden wstrzymał się od głosu.

- Ta decyzja ma na celu bardzo szerokie wysondowanie rynku, sprawdzenie jaki będzie odzew, ale nie determinuje żadnego kierunku geograficznego, ani też przeznaczenia - mówił w trakcie debaty na forum rady wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Jak zaznaczył, ów swoisty sondaż pozwoli miastu w optymalny sposób określić ostateczne przeznaczenie lotniska i tego, co z nim ostatecznie zostanie zrobione. Podkreślił, że samorząd dopuszcza zarówno inwestora prywatnego jak i publicznego. Nie dopuszcza jedynie dalszego trwania obecnej sytuacji. Ta zaś jest fatalna. Jak poinformowała Ewa Mereć, p.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, mimo że łódzkie lotnisko zostało reaktywowane w 1993 r. i od tamtego czasu powstała infrastruktura o potencjale do obsłużenia 2,5 mln pasażerów rocznie, to jest ona wykorzystywana zaledwie w ok. 10 proc.

Od czasu wznowienia połączeń pasażerów faktycznie przybyło, ale nie w takim tempie, w jakim by sobie w Łodzi życzono. Efekt? Przychody uzyskiwane z działalności lotniskowej i okołolotniskowej (11-12 mln zł) są niemal cztery razy mniejsze od ponoszonych kosztów (40 mln zł rocznie).

Czytaj więcej na Portalu Samorządowym