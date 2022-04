Złota wieża Misztala odlicza dni do startu budowy

Piotr Misztal i Andrzej Jankowski odliczają dni do startu budowy apartamentowca Golden Tower w Łodzi.

Za kilka dni oficjalnie rozpocznie się budowa apartamentowca Golden Tower na rogu ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego w Łodzi.

Budynek ma być gotowy do końca 2023 roku.

Uroczyste wbicie pierwszej łopaty i rozpoczęcie budowy łódzki przedsiębiorca Piotr Misztal i jego wspólnik Andrzej Jankowski zaplanowali na piątek po Wielkanocy - podał Dziennik Łódzki.

Golden Tower (czyli Złota Wieża – z uwagi na kolorystykę elewacji), jak ma nazywać się gmach, to projekt łódzkiego studia Design Lab Group.

Budynek Golden Tower będzie mieć wysokość 72 metrów. Większość kondygnacji zajmą wysokiej klasy apartamenty (od 85 do 110 mieszkań). Na parterze zaplanowano lokale dla gastronomii, strefę wejściową oraz wjazd na parking, który będzie znajdował się na wyższych piętrach (do 61 miejsc parkingowych). Na VI piętrze lokatorzy będą mieć do dyspozycji basen i strefę relaksu, a na antresoli także siłownię.