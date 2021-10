Zmiany w koncepcji CPK. Obsłuży mniej pasażerów, ale nie będzie jedynie lotniskiem cargo

Dyrektor wykonawczy spółki CPK, Michał Czarnik, stwierdził, że w świetle nowych prognoz, "wzrost lotniczego cargo jest na tyle duży, że model biznesowy lotniska będzie zupełnie inny" Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, podkreśla, że słowa te nie oznaczają, że Centralny Port Komunikacyjny ma stać się lotniskiem głównie towarowym. Zaznacza jednak, że w świetle tych prognoz, w początkowym etapie CPK może obsłużyć mniej pasażerów niż zakładano

Co się zmieni w projekcie CPK pod wpływem prognoz uwzględniających wpływ pandemii COVID-19 na ruch lotniczy?

Jak poinformował w wywiadzie dla Business Insider Polska Marcin Horała, po pierwsze zmieni się podział procesu inwestycyjnego na fazy – etapów będzie więcej. Dotychczas zakładano dwa: początkową przepustowość do 47 mln pasażerów rocznie i w drugim etapie 100 mln pasażerów rocznie. W wyniku kryzysu wywołanego COVID-19, ten pierwszy etap pewnie będzie zakładał mniejszą przepustowość. Zaś drugi, w którym przepustowość nowego lotniska, będzie wynosić 100 mln pasażerów rocznie, to odległa przyszłość. I w bliższej przyszłości może pojawić się potrzeba rozwoju CPK do poziomu 50-60 mln pasażerów rocznie. To właśnie byłby nowy, wcześniej nieprzewidziany, etap inwestycji.