Zobacz ciekawe nieruchomości na sprzedaż i wynajem

Tereny inwestycyjne, biura na wynajem, hotele na sprzedaż czy lokale handlowo-usługowe - takie oferty i wiele innych znajdziecie na platformie Propertystock.pl.

Poznań: Atrakcyjna nieruchomość przy rondzie Rataje na sprzedaż

Nieruchomość stanowiąca własność Miasta Poznania, położona w Poznaniu: rejon: ul. Jana Pawła II - ul. Łacina - al. Krzysztofa Komedy. Teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza miejscami wysokość zabudowy do 64 m.

Powierzchnia terenu: 5 333 m2

Cena: 17 400 000 zł

Pałac z parkiem w województwie zachodniopomorskim

Klasycystyczny Dwór w Przybysławiu, ok. 100 km od Szczecina. Łącznie z zabytkowym parkiem i podwórzem gospodarczym stanowi jeden z nielicznych, całościowo zachowanych zespołów folwarcznych. Dwór ma przepiękny park o powierzchni ponad 6 ha oraz 5 ha folwarku , który można odbudować lub wykorzystać część materiału na nowe budowle. Dodatkowo do pałacu z parkiem przynależy 10 ha ziemi ornej , całość stanowi 21 ha. Bryła samego pałacu ma powierzchnię ok. 600 m2.

Cena: 4 500 000 zł

Park Handlowo-Magazynowy w Gnieźnie - blisko S5

Obiekt handlowo-magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej 10 635 m2. Nieruchomość położona jest w Gnieźnie, na trzech działkach o następujących powierzchniach: 1,5469 ha; 0,7978 ha; 0,5356 ha - łącznie 2,8803 ha. Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowego 1 ha, sąsiadującego z przedstawionym obiektem. Na terenie nieruchomości znajduje się duży parking wyłożony kostką brukową.Powierzchnia użytkowa: 10 635 m2

