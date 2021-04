AGIS eliminuje papierowy obieg dokumentów

AGIS Management Group staje przed nowym wyzwaniem. - Rozpoczynamy proces wdrażania kompletnych systemów elektronicznych do realizacji usług FM w pełnym zakresie - zapowiada Jerzy Szulc, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu AGIS Management Group.

AGIS planuje w pełni wdrożyć system do końca roku we wszystkich budynkach przez siebie obsługiwanych. Obecnie firma realizuje ten scenariusz w sieciach rozproszonych na obiektach Centrów Handlowych Auchan.

Do końca maja AGIS planuje w pełni wdrożyć wewnętrzny system obiegu dokumentów w firmie, związanych głównie z kosztorysami i sprzedażą.

AGIS Management Group staje przed nowym wyzwaniem. - Rozpoczynamy proces wdrażania kompletnych systemów elektronicznych do realizacji usług FM w pełnym zakresie: od realizacji technicznej obsługi z klientami, do wewnętrznego obiegu dokumentów związanych z obiegiem faktur i obsługi personalnej oraz zarządzaniem flotą samochodową, księgowością i płatnościami - zapowiada Jerzy Szulc, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu AGIS Management Group.

Wyeliminować papierowy obieg dokumentów

Firma chce w pełnym zakresie wyeliminować papierowy obieg dokumentów przy realizacji usług FM w budynkach.

- Systemy, które dedykujemy do realizacji usług: inspekcji, przeglądów konserwacyjnych, napraw oraz inwestycji, będą rejestrowały pełny obieg zdarzeń - od oferty zlecenia do potwierdzenia wykonania - w systemie elektronicznym. Pozwoli nam to w każdej chwili stwierdzić, jaki jest status planowanej lub wykonywanej usługi na budynkach - wyjaśnia Jerzy Szulc.

Dzięki temu zleceniodawcy firmy będą mieli pełną kontrolę na statusem zleconych prac, łącznie z kosztami, jakie ustalono w każdym zleceniu.

- System pozwoli na rejestrację wszystkich zdarzeń na urządzeniach i instalacji, tak, aby historycznie sprawdzić, kiedy i co było wykonywane na nich w przeszłości. Rejestruje pełną listę instalacji i urządzeń na budynkach z przypisanymi kodami QR naklejonych na urządzeniach, co pozwala na szybką i bezbłędną identyfikację ich w systemie - opisuje Jerzy Szulc.

