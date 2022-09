Niewiele firm z branży FM wykonuje usługę obsługi gwarancji w tak szerokim zakresie, jak to robi Agis Management Group.

Dział obsługi gwarancji AGIS powstał w wyniku współpracy z Echo Investment przy budynku Q22.

- Była na tyle udana, że z czasem deweloper zgłaszał się do nas z kolejnymi obiektami. Dziś w portfelu tej usługi mamy ich około piętnastu. Warto podkreślić, że obecnie naprawdę niewiele firm na naszym rynku wykonuje ją w tak szerokim zakresie, jak my to oferujemy – tłumaczy Klaudiusz Jaworski, dyrektor operacyjny Facility Management w firmie Agis.

Inne firmy z branży FM najczęściej zajmują się usterkami gwarancyjnymi jedynie w obiektach, w których jednocześnie wykonują usługę obsługi technicznej budynku.

Analiza każdej usterki musi być rzetelna, bez względu na to kto odpowiada za jej powstanie – wyjaśnia Klaudiusz Jaworski, dyrektor operacyjny Facility Management w firmie Agis.

- Tymczasem my pilnujemy gwarancji także w budynkach, w których usługę FM pełnią inne firmy niż Agis. W takich obiektach musimy ściśle współpracować z naszą konkurencją - opisuje Klaudiusz Jaworski.

Jednostka wyróżnia się swoją strukturą, ponieważ skupia wyłącznie inżynierów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu inwestycji, wykonawstwa i eksploatacji.

- Specjaliści, którzy tworzą ten dział muszą się także wykazać odpowiednią asertywnością w pracy, ponieważ pracujemy na zalecenie Echo Investment, ale w niektórych przypadkach to sam deweloper jest adresatem roszczeń gwarancyjnych. Dlatego analiza każdej usterki musi być rzetelna, bez względu na to kto odpowiada za jej powstanie – wyjaśnia Klaudiusz Jaworski.

Pilny tryb dla usterek krytycznych

Każde zgłoszenie o zaistniałej usterce w pierwszej kolejności weryfikuje Łukasz Troc, koordynator regionalny Facility Management i Product Manager działu obsługi gwarancji.

- Często firmy zgłaszające usterkę usiłują przyporządkować ją do szkody podlegającej gwarancji. Musimy więc ustalić, czy usterka jest zasadna oraz z czyjej winy powstała. Natychmiast sprawdzamy też, czy przeglądy techniczne były wykonywane zgodnie z harmonogramem – tłumaczy Łukasz Troc.

Dopiero wtedy Agis kieruje wniosek do firmy, która udzieliła gwarancji na konkretną instalację lub element konstrukcyjny. Każdy podmiot po otrzymaniu takiego zgłoszenia gwarancyjnego ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonej szkody, w tym na przeprowadzenie wizji lokalnej oraz usunięcie usterki.

- Pilotujemy cały ten proces, a po zgłoszeniu usunięcia usterki, do nas należy sprawdzenie, czy wszystko odbyło się prawidłowo. Potem podpisujemy z przedstawicielem właściciela budynku stosowny protokół - opisuje Łukasz Troc.

Niektóre usterki należą do tzw. krytycznych, czyli wymagających natychmiastowego usunięcia. Najczęściej są związane z systemami przeciwpożarowymi. Wtedy Agis zgłasza usterkę do gwaranta, co najczęściej – zgodnie z umową – oznacza zobowiązanie do jej usunięcia w ciągu 24 godzin.

Najtrudniejsze są postępowania na styku dwóch branż, gdy na przykład szkoda dotyczyć może wykonawcy tynków lub konstrukcji całej ściany. Wtedy trzeba rozstrzygnąć tę wątpliwość poprzez sprawny arbitraż – opisuje Łukasz Troc, koordynator regionalny Facility Management i Product Manager działu obsługi gwarancji.

- Przy czym, jeżeli tego nie zrobi, możemy wyznaczyć podwykonawcę do wykonania tego zdania, oczywiście przenosząc koszty na gwaranta – wyjaśnia Klaudiusz Jaworski.

Specjaliści od pilnowania terminów

Każdy gwarant wydaje kartę gwarancyjną, w której opisane są wszystkie zasady postępowania gwarancyjnego, łącznie z terminami. Do obowiązków firmy Agis należy też pilnowanie tych terminów oraz wysyłanie wezwań do usunięcia wady i dokończenia procesu gwarancyjnego.

- Najtrudniejsze są postępowania na styku dwóch branż, gdy na przykład szkoda dotyczyć może wykonawcy tynków lub konstrukcji całej ściany. Wtedy trzeba rozstrzygnąć tę wątpliwość poprzez sprawny arbitraż – opisuje Łukasz Troc.

Gdy budynek jest pod kompleksową opieką firmy, to – wychodząc naprzeciw potrzebom klienta – Agisowa drużyna techników próbuje na szybko usuwać własnymi siłami usterki. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jest to wada ukryta budynku, a klient prosi o jej naprawę.

Jak wyłonić zastępstwo wykonawcze?

Sytuacja robi się skomplikowana także wtedy, gdy firma podwykonawcza znika z rynku i nie ma po prostu do kogo zgłosić roszczenia gwarancyjnego. Wtedy Agis musi wyłonić zastępstwo wykonawcze. Ten proces jest bardzo skomplikowany i długotrwały. Czasami, gdy naprawa szkody opiewa na znaczną kwotę, trzeba nawet ogłosić przetarg.

Warto także pamiętać, że w biurowcach jest bardzo wielu najemców, którzy wprowadzają się do swoich biur w różnych terminach, więc gwarancje na ich wyposażenie rozciągają się w czasie.

- Zatem nasz dział obsługi gwarancji jest bardzo wygodną opcją dla właściciela budynku, ponieważ pilotujemy cały ten skomplikowany i czasochłonny proces od początku do końca. Poza tym jest także uzupełnieniem kompleksowej obsługi technicznej budynków w szerokim zakresie gwarancji – podsumowuje Łukasz Troc, koordynator regionalny Facility Management i Product Manager działu obsługi gwarancji.

