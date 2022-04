AGIS podsumowuje rok pracy mobilnego serwisu technicznego

- Po roku naszej działalności w tym zakresie chcemy podzielić się spostrzeżeniami, z jakimi trudnościami zetknęliśmy się przy realizacji projektów opartych na działaniu mobilnych serwisów - wskazuje Jerzy Szulc, wiceprezes zarządu AGIS Management Group.

Support mobilnych serwisów technicznych AGIS metodą na optymalizację kosztów utrzymania obiektów



Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mobilny serwis coraz bardziej popularny

AGIS realizuje techniczną obsługę nieruchomości głównie przy pomocy stałej obsługi technicznej obecnej w budynkach w określonym przez zleceniodawcy czasie i zakresie.

- W ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej zapytań o tę usługę, realizowaną w ograniczonym czasie przez przyjazdy mobilnych ekip serwisowych- przyznaje Jerzy Szulc, wiceprezes zarządu AGIS Management Group.

AGIS pomaga uchodźcom z Ukrainy w biurowcach Emparku



Usługa polega na wykonywaniu wszystkich przeglądów serwisowych instalacji i urządzeń wymaganych przepisami oraz DTR urządzeń, które pozwalają preferencyjnie na dłuższe bezawaryjne działanie wszystkich składowych instalacji. Poza tym mobilny serwis szybko reaguje w przypadku awarii i braku możliwości dalszej pracy. Czas reakcji uzależniony od rodzaju awarii i roli jaką spełnia dana instalacja w funkcjonowaniu budynku - najczęściej od dwóch godzin do kilku dni. Ekipy serwisowe przeprowadzają również inwestycje w zakresie poprawy stanu technicznego urządzeń i instalacji.

Jak AGIS rozlicza taki rodzaj usług?

Pierwszy sposób to stawka godzinowa, w której zawarte są wszystkie koszty organizacji, zarządzania i realizacji usług, jakie obejmuje umowa. Od kosztów personalnych techników i menadżerów, do kosztów utrzymania pojazdów, wyposażenia serwisantów i dojazdu do budynku. Osobnym rozliczeniem objęte są prace związane z przeglądami serwisowymi, dużymi naprawami i inwestycjami.

Drugi sposób to osobne rozliczanie w oparciu o stawki godzinowe serwisów mobilnych i odrębne rozliczanie kosztów zarządzania całym projektem.

AGIS z ofertą skrojoną na miarę potrzeb



Zarówno w jednym jak, i drugi sposobie istnieje możliwość ustalenia stałych godzinowych wjazdów serwisów mobilnych realizujących - w ramach ustalonych godzin - inspekcje techniczne instalacji i urządzeń oraz wykonywanie drobnych napraw wynikających ze zgłoszeń i przeprowadzonych inspekcji.

Realizacja takich projektów wymaga wykorzystania systemów elektronicznych, rejestracji wszystkich zdarzeń: od zgłoszenia po protokoły wykonania i zatwierdzenia ich wykonania. Jest to niezbędny warunek rozliczenia i wystawienia faktur.

Z jakimi problemami AGIS się zetknął?

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie wiążą się z mobilnym serwisem są kadry. W mobilnym serwisie muszą być zatrudnieni pracownicy dyspozycyjni przez 24 godziny, z kwalifikacjami opartymi na dużym doświadczeniu zawodowym.

Niełatwe jest także utrzymanie w planowanych kosztach eksploatacji samochodów serwisowych. Rosnące koszty paliw, serwisów, ubezpieczeń stwarzają nie lada wyzwanie, aby zmieścić się w ustalonych długoterminowo cenach za dojazdy do budynków.

Facility managment to nie tylko optymalizacja kosztów



Problemem może też być utrzymanie pełnej obsady w serwisach mobilnych z uwagi na nieobecność spowodowaną pandemia. Cały koszt zatrudnienia dodatkowych pracowników na zastępstwo jest przerzucany na wykonawcę. Zleceniodawcy wymagają realizacji ustaleń kontraktowych bez względu na sytuacje związana z brakiem wymaganej frekwencji ze względu na pandemię.

AGIS musi również radzić sobie ze stale rosnącymi kosztami wykonywania przeglądów serwisowych przez autoryzowane firmy i koniecznością ciągłej negocjacji z wykonawcami i zleceniodawcami, aby utrzymać ustalone w umowie ceny ich wykonania przy umowach realizowanych na okres 2 do 3 lat.

Jedyne rozwiązanie dla dużych sieci rozproszonych

Pomimo tych wszystkich trudności AGIS spodziewa się dalszego zapotrzebowania na wykonywanie tego rodzaju usług.

- Jest to jedyne rozwiązanie dla dużych sieci rozproszonych w branży handlowej czy finansowej. Pełne zrozumienie aktualnie przez obie strony wymienionych trudności pozwoli na realizację tego typu usług z korzyścią dla wszystkich. W przeciwnym razie firmy odstąpią od realizacji tych usług z dużym problem dla firm realizujących swoje sieciowe usługi rozproszone - tłumaczy Jerzy Szulc.

Tymczasem odbudowa, czy aktywacja tego rodzaju usług wymaga dużych nakładów finansowych i czasu. Nie jest tak łatwa jak realizacja obsługi przy pomocy stałej obsady technicznej w obiekcie, która w konsekwencji jest zdecydowanie bardziej kosztowna i nieuzasadniona w tego rodzaju obiektach. Warto podkreślić, że mobilny serwis techniczny AGIS to rozwiązanie znacznie optymalizujące koszty utrzymania nieruchomości.