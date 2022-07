Firma AGIS Management Group zajmuje się obsługą nieruchomości w szerokim zakresie: od obsługi technicznej do fizycznej i elektronicznej ochrony.

Domeną firmy jest Facility Management. AGIS świadczy kompleksowe usługi zintegrowanego serwisu technicznego FM. Posiada serwis mobilny, rozproszony na terenie Polski, jak również stacjonarne zespoły techniczne dedykowane do każdego projektu.

Filarem firmy jest zespół specjalistów najbardziej rozpoznawalnych na rynku FM, posiadający doświadczenie zdobyte przy polskich i zagranicznych projektach.

Staramy się we wszystkich segmentach naszych działań zatrudniać kobiety, których skuteczność, koncentracja na celu, a jednocześnie wielozadaniowość gwarantują prawidłową realizację projektów i wyzwań, jakie stawiają przed nami klienci - tłumaczy Agnieszka Kamińska, prezes AGIS Management Group

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

AGIS promuje kobiety w branży nieruchomości i budownictwa

AGIS od lat ma swój silny wkład w zmianę męskiej branży nieruchomości i budownictwa w świat, w którym kobiety mają coraz większy i bardziej słyszalny głos.

Predyspozycje kobiet, związane przede wszystkim z większą starannością i cierpliwością, pozwalają firmie prawidłowo, skutecznie i z zachowaniem wysokich standardów prowadzić duże projekty - tłumaczy Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group.

- Jako pracodawca zauważamy, doceniamy i wykorzystujemy predyspozycje pań na wielu płaszczyznach związanych z szerokim wachlarzem zadań, które stawia przed nami ten zdominowany dotychczas przez mężczyzn rynek. Staramy się we wszystkich segmentach naszych działań zatrudniać kobiety, których skuteczność, koncentracja na celu, a jednocześnie wielozadaniowość gwarantują prawidłową realizację projektów i wyzwań, jakie stawiają przed nami klienci - tłumaczy Agnieszka Kamińska, prezes AGIS Management Group, która od lat podejmuje działania promujące kobiety, w projekty zarówno dostrzegające ich sukcesy, jak i wspierające rozwój zawodowy.

Pani Agnieszka od pięciu lat angażuje się w inicjatywę Top Woman, która istnieje i działa z potrzeby docenienia i pokazania światu roli kobiet prowadzących ważne i przełomowe projekty w branży nieruchomości. Zasiada w jury konkursu oraz bierze czynny udział w rekomendowaniu i wyborze kandydatek do tytułu Top Woman roku. Aktywnie uczestniczy w programie mentoringowym, którego celem jest łączenie doświadczenia ze świeżym spojrzeniem na biznes. Te działania są nie tylko mentorskim wsparciem dla kobiet obdarzonych talentem i wiedzą, ale wyposażają kobiety w narzędzia niezbędne do realizacji ich marzeń zawodowych i osobistych.

Kobiety świetnie sprawdzają się w roli nadzorczyń

Firma AGIS na co dzień korzysta z potencjału, siły i determinacji kobiet, które świetnie sprawdzają się jako osoby koordynujące i nadzorujące pracę podwykonawców, dostawców czy sektora ochrony obsługującego nieruchomości.

Agnieszka Kamińska od pięciu lat angażuje się w inicjatywę Top Woman. Zasiada w jury konkursu oraz bierze czynny udział w rekomendowaniu i wyborze kandydatek do tytułu Top Woman roku.

- Panie doskonale radzą sobie w tej sferze, także z uwagi na umiejętności utrzymywania dobrych relacji z naszymi klientami, wsłuchiwania się i szybkiego odpowiadania na ich potrzeby. Są gwarantem wysokich standardów obsługi i pracy z wymagającymi właścicielami czy najemcami - tłumaczy Agnieszka Kamińska.

Dodaje, że wielozadaniowość, koncentracja, tempo i skuteczność działania - to cechy, dzięki którym kobiety świetnie sprawdzają się w roli nadzorczyń wszelkich usług i zleceń podwykonawczych związanych z efektywnym zarządzaniem nieruchomościami.

Panie są gwarantem wysokich standardów obsługi i pracy z wymagającymi właścicielami czy najemcami - tłumaczy Agnieszka Kamińska - uważa prezes zarządu AGIS Management Group.

Kobiety filarem służb pomocniczych AGIS

Kobiety w AGIS są także filarem wszystkich służb pomocniczych firmy w zakresie działów finansowo-księgowych, HR czy kontrolingu. Firma AGIS dostrzega i stara się wykorzystać ich potencjał.

- Jako pracodawca zauważamy i doceniamy to, że kobiety charakteryzuje precyzja działań, dokładność i skrupulatność. Nawet tam, gdzie nieodzowna wydaje się rola mężczyzn, w takich zakresach jak techniczna obsługa nieruchomości, bardzo dużą rolę odgrywają kobiety. Panie wspierają ich we wszystkich kluczowych czynnościach, takich jak: przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zamknięcia każdego zlecenia, począwszy od oferty, zakupów, aż po protokoły wykonania prac, wystawienie faktury i rozliczenie czasu pracy - wylicza prezes Kamińska.

Predyspozycje kobiet, związane przede wszystkim z większą starannością i cierpliwością, pozwalają firmie prawidłowo, skutecznie i z zachowaniem wysokich standardów prowadzić duże projekty.

Firma AGIS na co dzień korzysta z potencjału, siły i determinacji kobiet, które świetnie sprawdzają się jako osoby koordynujące i nadzorujące pracę podwykonawców, dostawców czy sektora ochrony obsługującego nieruchomości.

Wszystkie opisane wyżej cechy, a szczególnie systematyczność, precyzja i dbanie o szczegóły są niezastąpione w dziale kontrolingu stanowiącym pomost pomiędzy męskim światem operacyjnym w branży FM, a kobiecym światem tzw. back office. W AGIS jest to strefa zawładnięta przez panie, których wnikliwość i skrupulatność są bezcennym atutem.

Przygotowywane przez ten dział wyniki sprzedaży i kosztów stanowią podstawę do podejmowania przez zarząd strategicznych decyzji biznesowych.

Weryfikacja kompletności i prawidłowości rozliczeń dotyczących prac realizowanych poza ryczałtem kontraktowym, kontrola realizacji budżetów projektowych, a także rewizja prawidłowości dekretowania i księgowania dokumentów - to przestrzenie, w których kontroling monitoruje i usprawnia pracę załogi.

Kobiety w AGIS coraz częściej są przyjmowane na stanowiska w sektorze ochrony. Do niedawna uważało się, że jest to typowo męski zawód, a jednak coraz więcej pań aplikuje i jest zainteresowanych tego typu pracą.

Ten zdominowany w AGIS przez kobiety obszar, jest także ważnym wsparciem merytorycznym w zakresie wszelkiego rodzaju rozliczeń dla personelu technicznego. Jednocześnie, w razie potrzeby, organizuje wewnętrzne szkolenia osób zaangażowanych w te procesy, mające na celu ograniczanie błędów.

Kobiety AGIS w sektorze ochrony

Kobiety w AGIS coraz częściej są przyjmowane na stanowiska w sektorze ochrony. Do niedawna uważało się, że jest to typowo męski zawód, a jednak coraz więcej pań aplikuje i jest zainteresowanych tego typu pracą. Na tym polu sprawdza się doskonale ich zmysł obserwacji i analizy sytuacji. Kobiety zdecydowanie łatwiej komunikują się i osiągają cele przy użyciu perswazji słownej, a nie siły fizycznej. Posiadają większą umiejętność nawiązywania kontaktów, co sprawia, że ich rola opierająca się właśnie na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, jest efektywna i pozwala na zbudowanie zaufania.

- Panie są też zwykle bardziej zdyscyplinowane, spokojne i odporne na stres. Potrafią odpowiednio zareagować, zanim sytuacja stanie się trudna do opanowania. Bez zaangażowania kobiet, które zatrudniamy w naszej organizacji nie wyobrażamy sobie prowadzenia działalności w zakresie obsługi nieruchomości - podkreśla Agnieszka Kamińska.

AGIS docenia ich wykształcenie, efektywność, zaangażowanie, logistyczne i strategiczne umiejętności. Firma stara się zatrudniać tak dużo kobiet jak to możliwe, ponieważ panie są gwarantem efektywnej i sprawnej realizacji zadań.

Panie są też zwykle bardziej zdyscyplinowane, spokojne i odporne na stres. Potrafią odpowiednio zareagować, zanim sytuacja stanie się trudna do opanowania - uważa Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group.

- Potwierdzeniem skuteczności naszej polityki w zakresie doboru personelu jest fakt ciągłego rozwoju firmy. Bez zatrudnionych w AGIS kobiet nie moglibyśmy osiągać takiej ekspansji - zapewnia Agnieszka Kamińska, prezes zarządu AGIS Management Group.