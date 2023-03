Hale logistyczne buduje się szybko, co często oznacza wiele usterek w początkowym okresie użytkowania. - Naszą rolą jest ich zdefiniowanie i doprowadzenie przy pomocy gwaranta do pełnej sprawności obiektu - tłumaczy Jerzy Szulc, wiceprezes AGIS FM.

Jakie doświadczenie w sektorze logistyczna ma zespół AGIS Facility Management?

Jerzy Szulc, wiceprezes AGIS FM: Nasze doświadczenie opieramy na realizacji usług FM na wielu halach logistycznych, takich jak: H&M Gądki i Krzywa, magazyn - chłodnia Danone w Ożarowie Mazowieckim, Parki logistyczne Panattoni w Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Centralna Hala Magazynowo-Logistyczna Auchan w Wolbórzu, CLC Gdańsk i wiele innych. Generalnie parki logistyczne, jeśli chodzi o techniczne uzbrojenie, są jednym z najmniej wyposażonych budynków do technicznej obsługi w zakresie wspólnych instalacji budynkowych obsługujących wszystkich najemców.

Na czym polega specyfika świadczenia w nich usługi FM?

Trudność w realizacji usług utrzymania technicznej infrastruktury jest związany głównie z dużą powierzchnią zabudowy i odległościami, jakie musi pokonać obsługa techniczna, zwłaszcza kiedy parki docelowo osiągają wielkość złożoną z kilku hal na dużym obszarze. Z uwagi na konieczność wejścia z obsługą techniczną już na etapie oddania pierwszej hali i braku docelowych najemców na całej powierzchni najmu, zmuszeni jesteśmy - z uwagi na koszty - zacząć od propozycji obsługi w ograniczonym, niepełnym wymiarze, zazwyczaj serwisem mobilnym aż do momentu zatrudnienia kilku techników w przypadku rozbudowy parku do kilku hal w ramach całego kompleksu.

Do tego dochodzą działania związane z realizacją obsługi usterek gwarancyjnych, prawda?

Tak, one wymagają wsparcia z zewnątrz doświadczonych menadżerów z dużym doświadczeniem. Tymczasem AGIS FM stworzył osobny dział obsługi gwarancyjnej obiektów. Czas realizacji budowy hali logistycznej zamyka się zazwyczaj w czasie jednego roku. Szybka budowa wiąże się zazwyczaj występowaniem wielu usterek w początkowym okresie ich użytkowania. Naszą rolą jest jak najszybsze ich zdefiniowanie i doprowadzenie przy pomocy gwaranta do pełnej sprawności.

Co jest największym wyzwaniem usług FM w sektorze logistycznym?

Dużym wyzwaniem jest sprawność wszystkich instalacji niskoprądowych i instalacji p.poż. W tym zakresie podejmujemy już na etapie odbioru i początkowym okresie użytkowania dużo działań, aby osiągnąć pełną sprawność instalacji SAP, klap pożarowych, oddymiania i instalacji tryskaczowej. Przy dużym wsparciu swoich doświadczonych menadżerów branżowych, firma AGIS FM zazwyczaj w okresie pierwszych miesięcy osiąga pełny sukces w poprawnym działaniu wszystkich instalacji i urządzeń budynku.

W halach specjalistycznych, np. chłodniach też?

Rzeczywiście, jednym z dużych wyzwań przy realizacji obsługi technicznej hal logistycznych są hale wyposażone w chłodnie i mroźnie do składowania artykułów spożywczych. Wymagają one pełnej sprawności urządzeń w zakresie utrzymania wymaganej temperatury przez cały rok i całą dobę z zachowaniem szybkiego czasu reakcji w przypadku ich awarii. Stawia to przed nami zadanie zatrudnienia własnych specjalistów lub podpisania umów z firmami gwarantującymi szybkie i sprawne działanie, aby nie dopuścić do dużych strat najemców w przypadku składowania towarów wymagających niskich temperatur.

Czy o hale produkcyjne jest łatwiej zadbać?

Gdy hale wykorzystywane są do działalności produkcyjnej, firma AGIS Nieruchomości jest gotowa przejąć pełne utrzymanie urządzeń produkcyjnych w zakresie mediów i drobnych napraw nie wymagających specjalistów producenta urządzeń produkcyjnych.

Dużym wsparciem są zapewne serwisy mobilne, prawda?

Tak, serwis mobilny może w każdej chwili wesprzeć serwis lokalny w przypadku jego absencji lub czynności wymagającej zaangażowania większej liczby personelu technicznego.

Wykorzystując kilkuletnie doświadczenia jakie posiadają nasi menadżerowie w zakresie obsługi parków logistycznych, realizujących usługi zarówno w ramach firmy AGIS FM, jak i wcześniej w ramach dużych korporacyjnych firm FM, zachęcamy wszystkich do współpracy, gwarantując dobry poziom usług przy konkurencyjnych cenach.

