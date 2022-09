Centrum monitoringu jest ważną placówką dla firmy Agis, bo przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia awarii także od działu FM. - Można powiedzieć, że jest sercem kompleksowej obsługi budynków - opisuje Roman Szklarek, Head of Security Services AGIS.

Przez 24 godziny na dobę monitorujemy wszystkie sygnały dochodzące z poszczególnych instalacji, na przykład regulujących temperaturę w obiektach, także czujniki ruchu i przeciwpożarowe – opisuje Roman Szklarek, Head of Security Services AGIS.

Dział Security firmy AGIS ma pod opieką ponad 100 obiektów rozproszonych po całej Polsce. Są to m.in. biurowce, zakłady produkcyjne, hale logistyczne i magazynowe, ale także teatry, kina, salony samochodowe czy filharmonie. W niektórych pracuje ochrona fizyczna lub obsługa recepcji, a inne objęte są monitoringiem wizyjnym oraz monitoringiem sygnałów alarmowych.

Firma posiada własną stację monitorowania, co pozwala monitorować systemy alarmowe lub systemy antypożarowe poszczególnych klientów oraz świadczyć usługi monitoringu wizyjnego, poprzez elektroniczny system zabezpieczenia inwestycji.

Od usługi Security na etapie budowy obiektu do kompleksowej obsługi FM

AGIS Security funkcjonuje od 2015 r. , gdy AGIS Management Group wygrała przetarg na kompleksową obsługę Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Dzisiaj, jednym z głównych kontrahentów firmy są podmioty samorządowe, deweloperzy, instytucje kultury. AGIS Security zabezpiecza między innymi budowy różnych deweloperów już od chwili wjazdu maszyn na plac budowy. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się kompleksowa współpraca z klientem – od ochrony placu budowy, przez konsultacje na etapie realizacji obiektu, które zapewnia dział Facility Management. Taki model umożliwia nadzór nad inwestycją na każdym jej etapie.

- Sporo klientów się decyduje na taką usługę. Na przykład w naszym warszawskim portfelu prawie wszystkie obiekty są nią objęte. Klienci doceniają, że w razie jakiegokolwiek problemu, nie muszą szukać dodatkowego wykonawcy, bo my zajmiemy się wszystkim – tłumaczy Roman Szklarek.

Serce kompleksowej obsługi budynków

Kompleksowa oferta firmy pozwala także bardziej elastycznie korzystać z obecności ochroniarzy w poszczególnych obiektach.

- W razie alarmu, w pierwszej kolejności zgłoszenie o niepokojącym zdarzeniu może zweryfikować pełniący akurat służbę ochroniarz, powiadamiając centrum monitoringu, które decyduje, czy sprawa jest na tyle poważna, że należy wezwać serwis techniczny. Dzięki temu nie zawsze od razu muszą przyjeżdżać technicy, by sprawdzić, co się stało, ponieważ czasem problem okazuje się drobny i może zostać rozwiązany w normalnych godzinach pracy, bez uruchamiania trybu awaryjnego – opisuje Roman Szklarek, Head of Security Services AGIS.

Centrum monitoringu jest bardzo ważnym elementem dla całej firmy AGIS, ponieważ przyjmuje przez całą dobę wszelkie zgłoszenia awarii i usterek, także tych kierowanych do działu Facility Management.

Jest to bardzo wygodne, ponieważ wszystko zgłasza się pod jednym, całodobowym numerem telefonu alarmowego bez konieczności posiłkowania się podwykonawcami. Można zatem powiedzieć, że nasza stacja monitorowania jest sercem kompleksowej obsługi budynków – opisuje Roman Szklarek.

Oprócz monitoringu wizyjnego oraz monitoringu sygnałów alarmowych – AGIS Security świadczy także usługi ochrony fizycznej, obsługi recepcji, konwojów, zabezpieczania imprez masowych, ochronę osobistą.

Załoga działu AGIS Security liczy już ponad stu ochroniarzy i wciąż mimo trudnych czasów - pandemia i ciągle rosnące koszty pracodawcy - rośnie.

