Agis śledzi trendy, więc rozwija obsługę techniczną retail parków

Agis Management Group świadczy usługę obsługi technicznej retail parków już od siedmiu lat. Wtedy jeszcze nie powstawało ich tak dużo, jak dzisiaj. Pandemia wzmocniła popularność tego typu obiektów.

- Nie mają części wspólnych, każdy najemca ma osobne wejście oraz są mniejsze niż galerie handlowe. Dzięki temu mogły prowadzić działalność nawet podczas lockdownów. Tymczasem centra handlowe zostały zamknięte - przypomina Piotr Kreft, członek zarządu i dyrektor operacyjno-handlowy w Agis Management Group.

Retail parkami interesują się głównie fundusze zagraniczne, ponieważ ten dynamicznie rozwijający się segment rynku handlowego ma duży potencjał. Agis, jako firma śledząca trendy, wyspecjalizowała się w obsłudze tego typu obiektów.

- Mamy sprecyzowane modele zarządzania i obsługi technicznej retail parków, w tym usługi kompleksowej, czyli obejmującej: utrzymanie czystości, pilnowanie harmonogramu i przeprowadzanie przeglądów poszczególnych instalacji, usuwanie usterek, nadzór nad planowanymi inwestycjami i gwarancjami oraz optymalizację kosztów funkcjonowania obiektów - wylicza Piotr Kreft.

Obsłucha techniczna stacjonarna lub mobilna

W zależności od potrzeb klienta firma może kompleksowo obsługiwać obiekty, zarówno w modelu stacjonarnym, jak i mobilnym. W wersji standardowej do każdego obiektu oddelegowany jest technik, który na bieżąco usuwa usterki, może też wykonywać drobne prace remontowo-budowlane.

- Z kolei model mobilny, obejmujący całodobowe pogotowie techniczne i cykliczne inspekcje techniczne, rozliczany w abonamencie z wyceną roboczogodzin i dojazdów, optymalizuje koszty. Jest też bardziej transparentny - uważa Piotr Kreft.

Nasze portfolio cały czas rośnie, ponieważ nasi klienci wciąż budują kolejne obiekty i już na etapie budowy inwestycji zgłaszają się do nas - tłumaczy Piotr Kreft, członek zarządu i dyrektor operacyjno-handlowy w Agis Management Group.

Warto też podkreślić plusy kompleksowej obsługi retail parków.

- Umożliwia inwestorowi skupienie wszystkich serwisów niejako w jednej ręce: od otrzymywania danych niezbędnych do rozliczania najemców, poprzez obsługę techniczną nieruchomości „od A do Z”, do ochrony i utrzymania czystości, w tym odśnieżania. Oczywiście najemcy sami dbają o czystość w swoich lokalach, dlatego naszym zadaniem jest dbanie o teren przylegający do parku - wyjaśnia Piotr Kreft.

Coraz więcej retail parków w portfelu Agis

Obecnie Agis ma w portfelu około 20 retail parków w całej Polsce.

- Nasze portfolio cały czas rośnie, ponieważ nasi klienci wciąż budują kolejne obiekty i już na etapie budowy inwestycji zgłaszają się do nas - dodaje Piotr Kreft.

Główną przewagą konkurencyjną firmy Agis jest to, że wszystkie usługi skupione w modelu kompleksowej opieki technicznej zapewnia w formacie inside, czyli nie posiłkuje się podwykonawcami.

- Znacznie ułatwia to współpracę. Umowa ramowa oznacza, że Agis bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie serwisów. Realizuje je zgodnie ze swoimi standardami. W sytuacji awarii, nie ma mowy o tzw. spychologii między różnymi firmami odpowiedzialnymi za poszczególne usługi. Z kolei właściciel nie musi mieć siatki kontaktów do wykonawców, tylko wszystko załatwia jednym telefonem do project managera - przekonuje dyrektor Kreft.

Takie rozwiązanie jest także istotnym atutem przy komercjalizacji obiektu, ponieważ najemcy - zazwyczaj sieci handlowe - chwalą tę szybką, uproszczoną ścieżkę zgłaszania usterek lub awarii.