Do obowiązków tej komórki należy także koordynacja umów z podwykonawcami, na przykład przeglądów instalacji.

W związku z dynamicznym rozwojem AGIS Management Group i rosnącym portfelem budynków objętych kompleksową usługą ochrony i obsługi technicznej, pojawiła się potrzeba uporządkowania polityki zakupowej w firmie. Dlatego w strukturze grupy wyodrębniony został rok temu dział zakupów.

- Dzięki skali naszej działalności oraz liczbie obiektów w naszym portfelu, podpisujemy umowy ramowe z największymi hurtowniami materiałów eksploatacyjnych oraz producentami różnych urządzeń, które dają nam szereg benefitów – tłumaczy Cezary Zybała, dyrektor ds. zakupów AGIS Management Group.

Jednym z nich są atrakcyjne rabaty oraz dłuższe terminy płatności.

– Korzystają na tym oczywiście nasi klienci, ponieważ jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty. W wielu naszych kontraktach refakturujemy materiały eksploatacyjne na klienta, nakładając oczywiście marżę zgodną z umową. W ostatecznym rozrachunku klient otrzymuje tańszą usługę – wyjaśnia dyrektor Zybała.

Zasób portfela daje przewagę konkurencyjną

Wcześniej, gdy AGIS nie miał w portfolio tak wielu obiektów, zakupy leżały w gestii project managerów poszczególnych obiektów.

– Każdy osobno podpisywał umowy z dostawcami, przez co zakupy były rozproszone w przenośni i dosłownie, bo jednak budynki, którymi się opiekujemy są rozrzucone po całej Polsce – znajdują się m.in.: w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu czy Gdańsku – wylicza Cezary Zybała.

Dział zakupów AGIS Management Group zajmuje się zatem zakupami materiałów eksploatacyjnych oraz usług w sposób zintegrowany. Do obowiązków tej komórki należy także koordynacja umów z podwykonawcami, na przykład przeglądów instalacji.

- Jesteśmy też w stanie bardziej skuteczniej egzekwować gwarancje na konkretne usługi oraz dopilnować i zlecić odpowiednim podmiotom ich wykonanie. Tu także zasób naszego portfela daje nam przewagę konkurencyjną, ponieważ zawsze serwis przyjedzie szybciej do tak dużego klienta jak my, niż do jakiegokolwiek pojedynczego obiektu – zapewnia Cezary Zybała.

Awarie z szybką ścieżką zakupową

Innymi zasadami rządzą się sytuacje awaryjne, które wymagają szybkiej ścieżki zakupowej. Ponieważ wtedy liczy się czas, to – aby nie paraliżować działania firmy – pilnie interweniują kierownicy techniczni poszczególnych obiektów, którzy dysponują kartami przedpłaconymi.

- Dzięki temu robią niezbędne zakupy właściwie z godziny na godzinę – wyjaśnia Cezary Zybała.

Oczywiście - w zależności od tego, czego dotyczy konkretne zamówienie - wszystkie zakupy są konsultowane z dyrekcją działu Facility Management lub Security.

- Zatem nigdy nie są to jednoosobowe decyzje, lecz sprawny mechanizm wzajemnych konsultacji – dodaje dyrektor Zybała.

Dwa magazyny na horyzoncie

Obecnie grupa przygotowuje się o uruchomienia magazynu w centrali firmy w Rumi oraz w Warszawie.

- Oczywiście w każdym obiekcie kierownik techniczny ma zapas podstawowych materiałów eksploatacyjnych, ale ponieważ chcemy dodatkowo skrócić łańcuchy dostaw, to jeszcze w tym roku uruchomimy te dwa obiekty magazynowe – zapowiada Cezary Zybała, dyrektor ds. zakupów AGIS Management Group.

