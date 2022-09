Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Korporacje wszystko mają rozpisane co do kilograma czy milimetra, ale smaczek indywidualny jest mile widziany – uważa Marek Michalski, dyrektor zarządzający pionu Facility Management AGIS Management Group.

Branża FM się profesjonalizuje, ewoluując w stronę zintegrowanej, kompleksowej obsługi nieruchomości. W Polsce w tym segmencie zatrudnionych jest ponad 630 tys. pracowników – to więcej niż zatrudnia sektor budowlany.

- Gdy Facility Management raczkował w Polsce, w tej branży pracowały osoby o płytkich kwalifikacjach, czyli fachowcy specjalizujący się w jednym konkretnym obszarze. Byli to m.in.: technicy-elektrycy, technicy-hydraulicy, technicy-automatycy, czy technicy znający się na instalacji przeciwpożarowej. Dodatkowo funkcjonowała w każdym obiekcie tzw. złota rączka, czyli pan, który wymieniał klamkę lub uszczelniał kran. Tymczasem dzisiaj te wszystkie zawody są połączone w jeden konglomerat – opisywał podczas sesji Property Forum „Wyzwania Facility Managera” Marek Michalski, dyrektor zarządzający pionu Facility Management AGIS Management Group.

Wielobranżowość zmienia sektor FM

Dyrektor Michalski dodał, że wielobranżowość wymaga od pracowników sektora FM wszechstronności, czyli tego, że muszą się znać z jednej strony na inteligentnych budynkach, ale z drugiej – gdy zachodzi taka potrzeba z powodzeniem przepchać toaletę. Muszą mieć także umiejętności interpersonalne, żeby tłumaczyć najemcom budynków i ich pracownikom, dlaczego coś nie działa, albo jest chwilowo zamknięte.

- Tak naprawdę są to osoby, które powinny być niewidoczne, ale dzięki którym budynek zapewnia jego użytkownikom komfort i bezpieczeństwo – tłumaczy Marek Michalski.

Niełatwo jest skompletować zespół takich fachowców.

– W 99 proc. rekrutujemy pracowników „pocztą sąsiedzką”, czyli przez polecenie naszych fachowców, bo to jest kwestia zaufania. Zatrudnienie osoby niewykwalifikowanej, niesprawdzonej, bez kompetencji to tak naprawdę tykające bomba, która prędzej czy później przyniesie nam więcej strat niż zysku. Tymczasem nam zależy na budowaniu wzajemnej relacji z klientem na długie lata – wyjaśnia Marek Michalski.

Dlatego Agis stawia na fachowość i nie zatrudnia ludzi przypadkowych.

– Oczywiście to oznacza, że kadra jest droższa, więc musimy się z tym liczyć. W naszej branży każdy wie, ile ma zarabiać. Pracownicy są świadomi swoich oczekiwań finansowych. Przewagę konkurencyjną zapewniamy sobie dobrą atmosferą i jak najmniejszą biurokracją – to nas wyróżnia jako pracodawcę – zapewnia Marek Michalski.

Facility Manager organizuje wszystko od początku do końca

Dyrektor Michalski podkreśla, że rola Facility Managera, jeśli chodzi o wymagania i oczekiwania, zmieniła się.

- Przed laty była to osoba, która z ramienia firmy usługowej pilnowała podstaw, czyli harmonogramów przeglądów i inspekcji. Ewentualnie na prośbę zarządcy, czasem dochodziło do ofertowania różnych dodatkowych usług, ale były to sytuacje incydentalne. Tymczasem dzisiaj Facility Manager organizuje wszystko od początku do końca – wyjaśnia Marek Michalski.

Poza tym, bardzo często rozpoczyna swoją pracę już w momencie budowy lub nawet projektowania obiektu, którym będzie się potem „opiekował”.

- Wprowadza kadrę techniczną, implementuje różne rozwiązania, inwentaryzuje aż do momentu sprzedaży obiektu. Większość budynków, które prowadzimy jest budowana na sprzedaż. Dlatego pracujemy tak, aby czuć dumę z tego, że wartość nieruchomości nie maleje. Jednocześnie wszystkie wysiłki zmierzające do tego, by każdy użytkownik budynku był zadowolony, muszą być umiejętnie skorelowane – wyjaśnia Marek Michalski.

Dlatego pracownicy firmy Agis często spotykają się z najemcami budynków, aby ich uświadamiać.

– Docieramy do nich wszystkimi możliwymi kanałami. Nasz Facility Manager jest wyposażony w pełne spektrum nowinek dostępnych na rynku. Każdą implementujemy i sprawdzamy na żywym organizmie. Nasza filozofia polega na tym, że każdego klienta traktujemy indywidualnie. W korporacjach co prawda, wszystko jest rozpisane co do kilograma czy milimetra, ale zawsze smaczek indywidualny jest zawsze mile widziany – uważa Marek Michalski, dyrektor zarządzający pionu Facility Management AGIS Management Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl