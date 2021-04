AGIS wkroczy na rynek hotelowy

AGIS Management Group od roku starała się nawiązać współpracę z hotelami. Rozmowy z siecią hoteli w Warszawa mają się zakończyć pod koniec kwietnia.

Hotele w pandemii zatrudniają firmy sektora FM w minimalnym zakresie, czyli do wykonywania wymaganych przepisami serwisów urządzeń i instalacji oraz okresowych wizyt mobilnych ekip techników.

W ostatnim okresie AGIS zatrudniła od 20 do 30 proc. pracowników z branży hotelowej, którzy zostali zredukowani przez pracodawcę lub sami odeszli z branży z powodu niepewności i braku perspektyw.

Wychodząc naprzeciw swojej strategii dotyczącej rozszerzania usług w zakresie obsługi technicznej o kolejny rodzaj nieruchomości AGIS Management Group podjęła wyzwanie dotyczące obsługi technicznej hoteli.

– Od roku nasze starania w tym zakresie z powodu pandemii i odkładania otwarcia nowych hoteli były skazane na zawieszanie usług w tych nieruchomościach. Pojawiło się jednak zielone światło paradoksalnie spowodowane długotrwałym zamknięciem usług hotelowych w wyniku trwającego zagrożenia wirusem covid 19 – tłumaczy Jerzy Szulc, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu AGIS Management Group.

– Firma AGIS Management Group podjęła rozmowy wykonywania usługi w tym zakresie z siecią hoteli w Warszawie. Finalne zakończenie rozmów zakładamy na koniec kwietnia. Liczymy się z zapytaniami w tym zakresie od innych sieci hotelowych, które - z informacji jakie posiadamy z rynku - kierując się krótkotrwałym efektem ekonomicznym pozbyły się stałej obsługi technicznej. Zakładamy więc, że po zakończeniu pandemii i otwarciu ponownym hoteli wszyscy będą szukać rozwiązań dotyczących realizacji usługi technicznej - przyznaje Jerzy Szulc.

Wiceprezes podkreśla, że reaktywacja zatrudnienia własnych ekip będzie bardzo trudna z powodu braku wykwalifikowanych pracowników.

