AGIS z ofertą skrojoną na miarę potrzeb

Większość najemców w okresie pandemii ogranicza swój pobyt na powierzchniach biurowych. Pracowników jest mniej lub w niektórych przypadkach firmy całkowicie pracują w systemie home office.

- Od trybu pracy najemców uzależniony jest sposób podjętych przez służby techniczne budynku działań. W przypadku całkowitego braku pracowników biura, nasza praca skupia się na ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych pustych powierzchni biurowych - tłumaczy Jerzy Szulc, dyrektor generalny, członek zarządu AGIS Management Group.

Ochrona skrojona na miarę

Pracownicy AGIS zmieniają wówczas ustawienia urządzeń grzewczych, takich jak: klimakonwektory, pompy cieplne czy grzejniki do bezpiecznych temperatur minimalnych. - W przypadku dużych najemców, których powierzchnie obsługiwane są przez centrale wentylacyjne, musimy zadbać o dedykowane wyłącznie do ich powierzchni najmu ograniczenie także ich parametrów pracy do utrzymania minimalnych temperatur - wyjaśnia Jerzy Szulc.

Zupełnie inny sposób postępowania odbywa się na powierzchniach biurowych w pełnym lub ograniczonym zakresie wykorzystywanych przez pracowników najemców.

- Koncentrujemy się wtedy na takim działaniu, które ogranicza możliwość przenoszenia koronawirusa pomiędzy pracownikami - zaznacza dyrektor Szulc.

Jednym z nich jest wyłączenie rekuperacji, czyli mieszania powietrza świeżego z powietrzem wewnętrznym, zarówno na klimakonwektorach, jak i w centralach wentylacyjnych.

- Utrzymanie komfortu cieplnego tylko na świeżym powietrzu znacznie ogranicza kontakt pracowników ze skażonym powietrzem - wyjaśnia Jerzy Sulc.

AGIS przeprowadza również częstszą wymianę filtrów o zwiększonej gęstości filtracji, co skuteczniej oczyszcza powietrze nawiewne.

Kolejnym krokiem jest przeprogramowanie wind, aby w momencie postoju, w oczekiwaniu na pasażerów, drzwi były zawsze otwarte, co umożliwia ich większe przewietrzanie. Ograniczana jest także liczba pracowników - w zależności od wielkości dźwigu jest to od dwóch do trzech osób jednocześnie, o czym informują specjalne tablice ostrzegawcze na drzwiach urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia zakażenia wśród pracowników najemców, przeprowadzamy kontrolę procedur i zaleceń sanepidu. Chodzi o: dezynfekcję pomieszczeń, badanie temperatury wszystkich pracowników wchodzących do budynku biurowego oraz kwarantannę wszystkich pracowników mających kontakt z osobą zarażoną - wylicza Jerzy Szulc.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

1

2