Termin zamknięcia transakcji przypadał na 30 września br.

Firma FM Solutions powstała w 2014 roku i od tego czasu stała się wiodącym dostawcą usług utrzymania technicznego, napraw i instalacji systemów budynkowych w południowych regionach Polski. Firma posiada oddziały w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. FM Solutions oferuje swoim klientom kompleksowe portfolio usług technicznych, w tym: obsługi systemów HVAC (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja), ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo i BMS. FM Solutions zatrudnia ponad 300 osób, w tym 200 wykwalifikowanych specjalistów technicznych i 40 mobilnych serwisantów.

Dzięki sprawdzonej wiedzy technicznej i renomie wśród klientów, FM Solutions zarządza nieruchomościami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 1,8 mln metrów kwadratowych. Baza klientów obejmuje duże międzynarodowe firmy z różnych branż, w tym technologicznej, lotniczej i telekomunikacyjnej, a także właścicieli portfeli nieruchomości.

Zatrudniająca około 700 pracowników Apleona Polska od ponad 20 lat jest jednym z uznanych w kraju dostawców usług technicznych FM. Firma obsługuje klientów z branży przemysłowej, produkcyjnej, sektora finansowego, zaawansowanych technologii oraz posiadaczy portfeli nieruchomości. Razem FM Solutions i Apleona Polska stają się jednym z wiodących na rynku dostawców zintegrowanego zarządzania o zasięgu ogólnopolskim.

W wyniku przejęcia, prezes Apleony Dr. Jochen Keysberg oczekuje przyspieszonego wzrostu organicznego w Polsce, zarówno w odniesieniu do klientów lokalnych, jak i do dużych klientów międzynarodowych. Apleona zarządza ich międzynarodowymi portfelami nieruchomości w całym regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) z wykorzystaniem partnerskich modeli umów. Apleona wspiera również swoich klientów innowacyjnymi produktami i rozwiązaniami cyfrowymi w opracowywaniu i wdrażaniu strategii ESG, zarówno w obszarze workplace jak i optymalizacji portfela.

- FM Solutions optymalnie uzupełnia nasz zasięg regionalny i tym samym wzmacnia pozycję rynkową Apleony, jako zintegrowanego dostawcy usług FM w całej Polsce. Nasz nowy partner dzięki pełnemu skupieniu się na usługach technicznych i ogromnemu doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami dużych, międzynarodowych klientów, bez problemu wpisuje się w naszą podstawową działalność i idealnie uzupełnia model biznesowy Apleony. Dzięki temu możemy teraz lepiej obsługiwać klientów, którzy poszukują zintegrowanych usług FM dostarczanych z jednego źródła, a w szczególności wewnętrznych usług technicznych na terenie całej Polski - mówi prezes Apleona Dr. Jochen Keysberg.

Przejęcie FM Solutions umożliwia Apleonie szybszy rozwój na polskim rynku. FM Solutions i jego zespoły są profesjonalnie pozycjonowane na rynku i obsługują klientów, którzy mają wysokie oczekiwania co do jakości usług FM. Pokrywa się to z naszymi wysokimi standardami w zakresie jakości świadczenia usług - mówi CEO Apleona Poland Lech Wodecki.