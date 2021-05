Avison Young przejmuje i zwiększa zasięg

Cassian, firma zarządzająca aktywami we Francji, jest teraz częścią oddziału Avison Young Investment Management.

Cassian będzie jeszcze przez pewien czas działał pod swoją marką, świadcząc usługi w zakresie zarządzania nieruchomości i aktywami jako spółka Avison Young, integrując swoją działalność z Avison Young Investment Management.

Giles Wintle, Will Woodhead i Steve Woodward obejmują role Partnerów w Avison Young.

- Francja jest jednym z najsilniejszych rynków w Europie kontynentalnej i ważnym elementem naszej strategii rozwoju, ponieważ rozwijamy się tam, gdzie nasi klienci potrzebują nas, aby przekształcać swoje aktywa, dopasowując się do zmieniających się wskaźników inwestycyjnych, reagując na dynamiczną sytuację rynkową i dostosowując się do zmieniających się oczekiwań najemców. Dołączenie zespołu Cassian jest dla nas pierwszym krokiem we Francji, wpisującym się w naszą strategię zatrudniania czołowych profesjonalistów o ugruntowanej pozycji na rynku - mówi Mark Rose, Chair i CEO, Avison Young.

Przejęcie Cassian opiera się na doświadczeniu firmy w zarządzaniu inwestycjami w całej Kanadzie, silnie powiązanymi z rynkami Francji, USA i Niemiec. Avison Young Investment Management zapewnił klientom wysokie zwroty w 2020 roku i dzięki temu trafił do pierwszej 20-ki najlepszych firm zarządzających na świecie - zgodnie z analizą MSCI Enterprise Analytics.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Cieszymy się, że możemy stać się częścią grupy Avison Young. W ten sposób przechodzimy do kolejnego etapu rozwoju firmy. Połączenie naszego lokalnego doświadczenia z globalną strukturą Avison Young, w zakresie inwestycji i zarządzania aktywami, umożliwi nam jeszcze lepszą obsługę naszych klientów w ramach szerszego zakresu projektów - komentuje Giles Wintle, Principal, Avison Young - Francja.

Jako zintegrowana globalna firma, Avison Young Investment Management zapewnia strategiczne doradztwo i nadzór nad międzynarodowymi portfelami w imieniu klientów instytucjonalnych. Zespół koncentruje się na rozwijaniu i proaktywnym zarządzaniu zróżnicowanymi portfelami składającymi się z różnych typów aktywów, aby zapewnić stabilne dochody i ponadprzeciętny wzrost. Czyni to z myślą o zapewnieniu inwestorom najwyższych zwrotów skorygowanych o ryzyko, przykładając jednocześnie dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).