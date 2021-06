Avison Young znowu przejmuje. Tym razem w Austrii

Avison Young przejmuje firmę GVA Real Consult w Austrii.

Firma zmieni nazwę na Avison Young.

Trwa ekspansja Avison Young w ramach regionu DACH w Europie po niedawno ogłoszonych otwarciach nowych biur w Europie Środkowo-Wschodniej.

GVA Real Consult od ponad 30 lat oferuje indywidualne rozwiązania dla swoich klientów, w zakresie doradztwa inwestycyjnego, finansowania, zarządzania aktywami oraz usług dla najemców, właścicieli i inwestorów. Zespół zwraca również uwagę na odpowiedzialność korporacyjną i ład korporacyjny, wspierając klientów w podejmowaniu decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju, inwestycji i zarządzania nieruchomościami.

- Nieruchomości to nasza pasja. Dlatego angażujemy się w 100 proc. w każdy realizowany projekt, do którego podchodzimy indywidualnie, pomagając naszym klientom korzystać z nieruchomości w najlepszy możliwy sposób. Z radością dołączamy do globalnej struktury Avison Young, dzięki czemu będziemy mogli świadczyć usługi w jeszcze szerszym zakresie. - komentuje Herbert Rainer, który obejmuje stanowisko Principal, Managing Director w Austrii.

W maju informowaliśmy, że firma weszła na francuski rynek poprzez przejęcie firmy Cassian.

Avison Young działa w Europie również w Bułgarii, Czechach, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Rumunii, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii.