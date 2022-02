AXI Immo będzie mieć Zieloną Radę

Kwestie zrównoważonego budownictwa oraz efektywności energetycznej budynków od dłuższego czasu przestały być tematem tabu na rynku nieruchomości komercyjnych.

Coraz więcej deweloperów przygotowując inwestycję ubiega się o uzyskanie jednego z pięciu międzynarodowych systemów oceny wielokryterialnej budynków, tj. BREEAM, DGNB, HQE, LEED lub WELL.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego obecnie w Polsce znajduje się 1100 nieruchomości, które od 2010 r. uzyskały jeden z zielonych certyfikatów. Liderem pozostaje brytyjski BREEAM, który jest wyborem ponad 78 proc. uczestników rynku, a zaraz za nim plasuje się amerykański LEED z 17 proc. udziałem. Co ważne liczba certyfikowanych obiektów stale rośnie.

- Trend ten jest szczególnie widoczny w nieruchomościach z segmentu logistyczno-przemysłowego. Niemniej największą grupą certyfikowanych budynków w Polsce pozostają biurowce. To w tej klasie aktywów w ostatnich latach wprowadzano m.in. kategorię „WELL Building Standard”, która odpowiada na potrzeby i dobrostan użytkowników oraz umożliwia ocenę nieruchomości pod względem bezpieczeństwa środowiska pracy, uwzględniając m.in. takie parametry jak zdrowie, komfort pracy czy dobre samopoczucie pracowników - mówi Joanna Lewandowska, Dział Inwestycyjny, AXI Immo.

Wzmożona aktywność deweloperów w uzyskiwaniu certyfikowanych nieruchomości wynika przede wszystkim z rosnącej świadomości zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i związaną z tym legislacją na poziomie Unii Europejskiej. - Nowe strategie inwestorów po pierwsze mają dążyć do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko opierając się w większym zakresie o gospodarkę obiegu zamkniętego i redukcję czy wręcz ograniczanie śladu węglowego, a po drugie są zbieżne z decyzjami i wyborami najemców. Umiejętna współpraca na osi deweloper – firma doradcza – klient, w której to firma doradcza pełni rolę mediatora stanowi podstawę do tego, aby cały rynek nieruchomości rozwijał się i był w stanie realizować ambitne cele związane ze strategiami ESG - uważa Joanna Lewandowska.

Zielona Rada AXI Immo

