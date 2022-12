Nowy dział, trzy nowe biura, rozszerzenie kompetencji i zakresu usług - AXI IMMO podsumowuje mijający rok.

AXI IMMO A.D. 2022 to coraz silniejsza i bardziej kompletna marka, która jeszcze wyraźniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Założona w 2009 r. firma AXI IMMO znajduje się cały czas na ścieżce wzrostu z ogromnym apetytem na więcej.

AXI IMMO oferuje usługi doradcze w zakresie nieruchomości komercyjnych, w tym: wynajem i zarządzanie powierzchniami magazynowymi i biurowymi, wyceny nieruchomości, a także zakup i sprzedaż gruntów inwestycyjnych.

Proces rozszerzania kompetencji AXI IMMO rozpoczął się w maju 2022 r. Dołączenie Grzegorza Chmielaka i otwarcie nowej linii biznesowej „Wycen i Doradztwa” pozwoliło firmie znacząco wzmocnić portfolio oferowanych usług. Dodatkowo z racji wieloletniego doświadczenia i doskonałej znajomości procesów inwestycyjnych Grzegorz objął stanowisko Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych. Następnie w październiku 2022 r. firma podjęła decyzję, aby do świadczonych usług włączyć te związane z najmłodszym i jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów nieruchomości, czyli doradztwem na rynku najmu instytucjonalnego, zwanym PRS (Private Rented Sector).

Rynek najmu instytucjonalnego to powiew świeżości w rodzimym sektorze nieruchomości. Przy braku jakościowych produktów w innych segmentach, PRS staje się idealną alternatywą dla inwestorów, którzy chcą pozostać aktywni w Polsce - mówi Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO.

- Co prawda rynek ten jest jeszcze młody i nieustabilizowany, dlatego wymaga dialogu od wszystkich jego uczestników tj. deweloperów, firm doradczych czy samych funduszy, aby wypracować jasne standardy i oczekiwania każdej ze stron. Będąc na początku tego etapu mamy zdecydowanie większe możliwości być stroną zaangażowaną w proces jego profesjonalizacji - dodaje.

Sześć biur w Polsce

Po ubiegłorocznych odnowieniach umów najmu dla siedziby głównej w Warszawie i biura w Katowicach, a także otwarciu nowego oddziału w Trójmieście firma AXI IMMO zdecydowała się na zwiększenie widoczności w kolejnych miastach. Do portfolio regionalnych biur dołączyły powierzchnie w budynku Imperial w Krakowie oraz w inwestycji West4 we Wrocławiu. Z kolei łódzka reprezentacja firmy AXI IMMO przeniosła się do biurowca React.

To nasz trzynasty rok operacyjny, w którym wykonaliśmy 100 proc. planu - mówi Renata Osiecka.

- Każda z podjętych decyzji była dobra i przyniosła zamierzony efekt. Sześć regionalnych biur to przede wszystkim gwarancja dla każdego Klienta, że ich biznesem zaopiekuje się lokalny doświadczony ekspert z doskonałą znajomością rynku. To również gwarancja oszczędności czasu i spersonalizowanej opieki nad powierzonym projektem. Zdecydowaliśmy, że sukces mierzymy nie w liczbie zawieranych transakcji, a w jakości relacji, którą wypracowujemy z każdym naszym Klientem. Nie boimy się marzyć, ponieważ to przede wszystkim efekt ciężkiej pracy i dążenia do realizacji wyznaczonych celów. Co dalej? Przed nami okrągła 15 rocznica założenia firmy, a więc z pewnością zadbamy o to, aby było o nas głośno - podsumowuje Renata Osiecka.

