Bezemisyjne budynki przyspieszą rozwój branży budowlanej

Unia Europejska chce, aby wszystkie budynki w Europie były bezemisyjne do 2050 r. Osiągnięcie tego celu jest wyzwaniem, przed którym stoi branża budowlana. Fot. unsplash.com (Jasmin Sessler).









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 07 lip 2022 16:20

Dostosowanie budynków do standardu bezemisyjnego wymagać będzie przeprowadzenia ok. 7,5 mln termomodernizacji oraz wymiany ok. 6,9 mln źródeł ciepła. Realizacja tych inwestycji pochłonie 1,54 bln zł do 2050 r., tworząc jednocześnie tysiące miejsc pracy.