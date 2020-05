Biurowce w gotowości

- Każda czynność, która została nam powierzona i określona w spisie obowiązków czy w umowie pomiędzy nami, a właścicielem lub zarządcą budynku jest obecnie wykonywana w takim samym zakresie i jakości jak przed miesiącem czy dwoma. Choć z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz działania prewencyjne, jakie podejmujmy w porozumieniu z właścicielami obiektów, terminy te mogą ulec nieznacznym przesunięciom. Dotyczy to kontroli, inspekcji i serwisów systemów i instalacji, w które jest wyposażony budynek. Podobnie w przypadku wezwań do awarii czy błędnych odczytów – takie działania również realizujemy na tym samym poziomie czasu reakcji jak i jakości ich wykonania. Często realizujemy wieloletnie kontrakty, które budują między nami wzajemne zaufanie, co obecnie, w sytuacji kryzysowej, ma duże znaczenie – mówi Maciej Mielęcki, szef regionu SPIE Building Solutions.

Budynków nie można pozostawić samym sobie np. instalacja wodociągowa wymaga regularnych kontroli szczelności w pomieszczeniach, w których znajdują się rury i zawory wodociągowe, np. w toaletach, kuchniach czy umywalniach. W przypadku instalacji ogrzewania trzeba regularnie sprawdzać parametry pracy kotłowni. Ważna jest także konserwacja urządzeń, które zostały wyłączone, zgodna z wymaganiami ich producentów.

Mierzą temperaturę na odległość

Część budynków nie została jednak całkowicie wyłączona z użytkowania. Tam zarządzający obiektami starają się wprowadzić nowe rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo pracujących i zminimalizują ryzyko zakażenia. Nie chodzi tu tylko o podstawową dezynfekcję części wspólnych. Przykładem bardziej zaawansowanego rozwiązania są urządzenia do mierzenia temperatury wchodzących osób. Takie instalacje są w stanie sprawdzić równocześnie temperaturę z wielu twarzy, z odległości kilku metrów.

- Notujemy zwiększone zainteresowanie dodatkowym wsparciem. Dostarczamy nowe usługi czy wyposażenie związane np. z dezynfekcją pomieszczeń czy montażem aparatury do zdalnego pomiaru temperatury wchodzących osób. Takie urządzenia są w stanie sprawdzić w tym samym czasie nawet kilkanaście osób, nie powodując utrudnień w przemieszczaniu się. W tej niełatwej dla zarządców i najemców sytuacji, staramy się być jeszcze bardziej użyteczni i działać proaktywnie. Czujemy się współodpowiedzialni za powierzone nam mienie. Za każdym razem, kiedy następuje poszerzenie czy zmiana zakresu usług, nowe procedury są ustalane z właścicielami i zarządcami obiektów, nie robimy niczego bez porozumienia z nimi. Jesteśmy natomiast często pytani o zdanie i opinię. Jeżeli od zarządcy otrzymujemy zalecenia wynikające np. z oczekiwań ubezpieczyciela – realizujemy je – mówi Maciej Mielęcki.