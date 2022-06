BNP Paribas RE ma nowy zespół zajmujący się ESG

Coraz więcej inwestorów i firm na rynku nieruchomości komercyjnych uznaje, że czynniki ESG mają i będą miały kluczowe znaczenie w rozwoju oraz tworzeniu wartości. Co istotne, czynniki społeczne, środowiskowe i te związane z ładem korporacyjnym, przyciągają uwagę już nie tylko menedżerów i zarządów, ale także zwykłych osób korzystających z różnego rodzaju obiektów; pracowników biurowych, osób odwiedzających centra handlowe czy użytkowników projektów mixed-use.

Ze ścieżki ESG nie ma już odwrotu. Widzimy, że dla wielu firm temat społecznej i środowiskowej odpowiedzialności był zawsze ważny, jednak teraz przychodzi czas na sformalizowane działania opierające się na międzynarodowych standardach. Naszym celem jest wspieranie inwestorów oraz najemców w dostosowywaniu ich strategii do założeń zgodnych ze zrównoważonym rozwojem, a także pomoc w adaptowaniu nieruchomościowej części ich biznesów do ESG. Takie podejście wymaga od nas dostępu do wiedzy, odpowiednich narzędzi i najwyższych kompetencji. Z Anią i Sławomirem na pokładzie będziemy w sanie jeszcze lepiej przekładać plany i deklaracje w konkretne działania - podkreśla Erik Drukker, CEO BNP Paribas Real Estate.