Branża budowlana w nieprzewidywalnych warunkach. Kryzys na wielu płaszczyznach

Marek Sprengel, prezes firmy Awilux









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 23 mar 2020 09:31

Tego kryzysu nie można było przewidzieć, a co za tym idzie – przygotować się do niego. Pandemia koronawirusa uderzyła w krótkim czasie w zasadzie we wszystkie branże – w tym branżę budowlaną. O tym, jak prawdopodobnie będą wyglądały najbliższe tygodnie w zupełnie nowej rzeczywistości, opowiada Marek Sprengel, prezes firmy Awilux, producenta okien, drzwi i akcesoriów.