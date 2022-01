Branża nieruchomości rekrutuje na potęgę i walczy o specjalistów

Ożywienie we wszystkich segmentach rynku nieruchomości szybko przełożyło się na wzrost liczby rekrutacji. Firmy deweloperskie poszukują land managerów oraz specjalistów wykwalifikowanych pod kątem prowadzenia inwestycji, finansowania i łączenia klienta z produktem. Na brak ofert nie mogą narzekać również budowlańcy – tutaj potrzebni są pracownicy techniczni praktycznie każdego szczebla.

– Zdecydowanie zwiększył się ruch na rynku rekrutacyjnym w branży nieruchomości – zarówno w kontekście liczby pojawiających się ofert pracy, jak i osób otwartych na zmianę miejsca zatrudnienia. Warto podkreślić jednak, że kandydatów aktywnie poszukujących pracy w branżach nieruchomości oraz budownictwa nadal jest niewielu. Niezmiennie jest to efektem małej podaży wyspecjalizowanych profesjonalistów oraz aktualnie dużego popytu na pracowników w sektorach magazynowym i mieszkaniowym. W praktyce oznacza to, że bez szeroko zakrojonych, bezpośrednich poszukiwań oraz przemyślanych działań headhuntingowych, trudno jest pozyskać nowego pracownika – mówi Wioleta Tyszko, Construction & Property Specialism Leader w Hays Poland.

Praca na budowie szuka człowieka

Najwięcej ogłoszeń z pracą pojawia się w sektorze budowlanym. – Ciągły niedobór pracowników technicznych powoduje trudności w znalezieniu kadry w zasadzie każdego szczebla – od inżynierów, przez kierowników branżowych, po kierowników projektów. Potencjalni kandydaci oczekują coraz wyższych wynagrodzeń, co nie jest konsekwencją pandemii, ale stałego, pogłębiającego się niedoboru pracowników w tym sektorze – twierdzi ekspertka firmy Hays Poland.

Branża budowlana nie poddała się kryzysowi związanemu z pandemią, i – jak informuje Małgorzata Mudyna, Randstad Professionals Regional Manager, Randstad Polska, spośród wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, to właśnie firmy budowlane najrzadziej podejmowały decyzje o redukcji zatrudnienia, w związku z trudną sytuacją na rynku. – Zmniejszenie liczby pracowników w tym sektorze dotyczyło mniej niż jednego na 10 pracodawców. Branża budowlana znajduje się również wśród gałęzi gospodarki z najbardziej ambitnymi planami dotyczącymi zatrudnienia w przyszłości. Jednocześnie ten sam sektor notuje najwyższy poziom rotacji wśród pracowników. Miejsce zatrudnienia w ostatnim półroczu zmieniła jedna czwarta osób zatrudnionych w budownictwie, a to może oznaczać odpływ pracowników do innych sektorów i trudności z przyciąganiem nowych – wyjaśnia ekspertka.

W nieruchomościach liczą się również miękkie umiejętności