Grupa Budimex analizuje akwizycje w obszarze zielonej energii oraz inwestycje z zakresu przetwarzania odpadów.

Rok 2024 może być trudny dla branży budowlanej.

Kamieniem milowym dla grupy Budimex było wyjście na rynki zagraniczne.



Budimex myśli także o akwizycjach, ale raczej nie w obszarze swojej podstawowej działalności.

W 2023 roku grupa Budimex rozpoczęła działalność operacyjną w ramach trzech nowych oddziałów zagranicznych, zlokalizowanych na Słowacji, w Czechach i na Łotwie. Działa także na rynku niemieckim.

Budimex planował pojawić się na tych czterech rynkach i na nich chce pozostać w najbliższych latach, stabilizując pozycję.

Jak ocenił prezes Budimeksu Artur Popko, wyzwaniem jest to, by Budimex stał się liderem w branży budowlanej nie tylko na polskim rynku, ale i rynku Europy Środkowo-Wschodniej. To również cel, na który Budimex stawia w dłuższej perspektywie.

Budimex myśli także o akwizycjach, ale raczej nie w obszarze swojej podstawowej działalności, a w zielonej energii i usługach. Firma aktywnie poszukuje możliwości zakupu projektów, niezależnie od ich etapu zaawansowania. Ponadto, analizuje rynek usługowy w zakresie inwestycji przetwarzania odpadów. Z kolei w obszarze podstawowej działalności nie widzi obecnie potrzeby realizacji przejęć.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl