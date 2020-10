Budimex największym płatnikiem wśród firm budowlanych

Od 2017 roku Budimex awansował z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce. Polski firma budowlana jest największym płatnikiem podatku wśród firm budowlanych działających na naszym rynku. Według rankingu CIT opublikowanego przez Ministerstwo Finansów we wrześniu tego roku Budimex wypracował 123 mln zł podatku CIT za ubiegły rok.

W 2018 rok Budimex był jeszcze niżej w rankingu, zajmując 165 miejsce. Tak jak w poprzednich latach, Budimex odprowadził największy podatek wśród innych firm budowlanych w kraju.

- Naszym zdaniem to nie struktura akcjonariatu, ale zaangażowanie firmy w rynek i odpowiedzialność na tym rynku względem dostawców, podwykonawców i społeczeństwa jest miara patriotyzmu gospodarczego – mówi Dariusz Blocher, prezes Budimex SA - Budujemy w 99 proc. w Polsce, na rzecz polskich inwestorów. Tu płacimy podatki i tu inwestujemy w rozwój zarówno firmy i przez to naszego kraju – dodaje Blocher.

Zdaniem prezesa Budimeksu dowodem takiej odpowiedzialności są także inne wskaźniki, niebezpośrednio związane z podatkami.

- Rocznie płacimy wynagrodzenia dla pracowników wysokości ponad 1 mld złotych. Współpracujemy z 50 tysiącami dostawców, podwykonawców i kooperantów. Łącznie na naszych budowach pracuje ok. 100 tysięcy osób rocznie. Większość z nich to zarówno firmy polskie a na budowach firmy lokalne. Przykładamy dużą wagę do rzetelnych rozliczeń ze wszystkimi naszymi partnerami – mówi Dariusz Blocher.

Według danych Budimeksu, biorąc pod uwagę podatki w całym łańcuchu dostawców, pracowników i podwykonawców oraz inne świadczenie społeczne jak ZUS do Skarbu Państwa wraca 70 proc. funduszy przeznaczanych na wynagrodzenia dla generalnych wykonawców budowlanych. W pierwszej 50. największych podatników firmy budowlane nie są liderem.

Problemem całej branży dużych firm budowlanych, jest niska rentowność – obecnie wg danych GUS na poziomie od 1-2 proc., czyli pięciokrotnie mniejsza niż małych firm budowlanych.



- W efekcie firmy budowlane, mimo że mają większe przychody wcale nie odprowadzają proporcjonalnie większych podatków – tłumaczy Dariusz Blocher.

Potwierdza to prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa – Barbara Dzieciuchowicz.



- Marże na kontraktach infrastrukturalnych realizowanych dla Skarbu Państwa i zamawiających samorządowych są bardzo niskie. Do tego dochodzą duże ryzyka, w większości przerzucane na firmy budowlane, związane z warunkami kontraktów realizowanych w okresie około 3 lat od podpisania umowy, a 4, czy nawet 5 lat od złożenia oferty. Dlatego w pierwszej 50-tce największych podatników firmy budowlane nie są praktycznie obecne. – mówi prezes Dzieciuchowicz.

