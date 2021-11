Budimex połączy siły z innymi firmami budowlanymi w szczytnym celu

To już drugi dom, który powstanie dla wielodzietnej rodziny żyjącej w trudnych warunkach ekonomicznych sfinansowany przez Budimex i jej Partnerów.

Dom z Serca 2 jest kontynuacją głośnej medialnie akcji sprzed roku, w ramach której Budimex we współpracy z innymi firmami wybudował, wyposażył i przekazał do użytku dom dla szesnastoosobowej, potrzebującej rodziny z Radomska.

Tym razem beneficjentami Programu będzie ośmioosobowa rodzina mieszkająca w miejscowości Brusy w województwie pomorskim. Pani Iwona i Pan Krzysztof są rodzicami szóstki dzieci, w tym dwojga dzieci przewlekle chorych. Rodzina oprócz wyzwań związanych z chorobą dzieci i zapewnieniem im specjalnej opieki, zmaga się z trudną sytuacją finansową. Obecnie wynajmuje mieszkanie o powierzchni 68 kw., mając do dyspozycji trzy pokoje. Pani Iwona i Pan Krzysztof, aby zapewnić dzieciom lepsze warunki do życia, postanowili wybudować własny dom na odziedziczonej działce. Budynek o powierzchni 120 m kw. mieścić ma sześć pokoi, kuchnię, dwie łazienki i garaż. Prace zostały już rozpoczęte przez rodzinę, ale ze względu na trudną sytuację materialną budowa musiała zostać wstrzymana.

Pani Iwona i Pan Krzysztof marzą o tym, aby dokończyć budowę domu i stworzyć swoim dzieciom odpowiednie miejsce do rozwoju i nauki. W ramach akcji #DomZSerca Budimex postanowił pomóc rodzinie zrealizować to marzenie i dokończy budowę oraz wyposaży do stanu „pod klucz” ich nowy dom. Projekt ten – gest serca – ma na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji. Jednocześnie zwraca on uwagę na kondycję wielodzietnych rodzin w Polsce oraz zachęca do inicjowania podobnych działań pomocowych skierowanych do potrzebujących.

– Główny przekaz akcji Dom z Serca to przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom mierzącym się z życiowymi trudnościami. Ciężka sytuacja Pani Iwony i Pana Krzysztofa była dla nas motywacją, aby po raz kolejny wyjść z inicjatywą i zorganizować akcję oraz wspólnie z Partnerami polepszyć warunki życia tej rodziny – mówi Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex SA.

W kwietniu tego roku Budimex wspólnie z innymi firmami wybudował i wyposażył 220-metrowy dom dla szesnastoosobowej rodziny z Radomska. Firma realizuje w woj. pomorskim kilkanaście dużych inwestycji budowlanych, między innymi: budowę Trasy Kaszubskiej S6, Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, II etap kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną i węzeł kolejowy Port Gdynia – dodaje Cezary Mączka.

Na stronie internetowej akcji będzie można śledzić postępy prac przy dalszej budowie i wyposażeniu domu. Będą tam publikowane informacje o podjętych podobnych działaniach pomocowych, zarówno przez Budimex, jak i inne firmy – Partnerów tego projektu.