Budimex zakłada, że odnotuje w 2020 lepsze wyniki i porównywalne przychody

Rentowność segmentu energetyki pozostaje pod presją kontraktów w Turowie i Wilnie, a spółka zastanawia się, czy nie wykazać w raporcie rocznym rezerw na straty.

- Rok 2020 powinien wyglądać dobrze. Stworzyliśmy dobrą podstawę do tego, żeby poprawiać wyniki. Sprzedaż w tym roku nie powinna istotnie się zmienić - ani wzrosnąć, ani ulec spadkowi. Jeśli chodzi o rentowność to powinniśmy ją poprawić i to zarówno w absolutnych cyfrach, jak i like-for-like" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes Budimeksu. - Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy tego zrobić i to w każdym segmencie - w budownictwie, usługach i działalności deweloperskiej - dodał.

Grupa Budimex podała w środę, że - według szacunków - jej przychody w 2019 roku wyniosły 7,57 mld zł (7,39 mld zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł 318,4 mln zł (417 mln zł rok wcześniej), a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 226 mln zł (305,4 mln zł rok wcześniej). Prezes Blocher poinformował, że Budimex chce być spółką dywidendową, ale rekomendacje "przyjdą niebawem".

- Jeśli chodzi o EBIT, to rok 2019 - patrząc na oczyszczone wyniki - będzie rokiem najniższym i w kolejnych latach, kwartał po kwartale będziemy te wyniki poprawiać, aż do takiego poziomu, że może powrócimy kiedyś do lat 2015/2016 - powiedział Marcin Węgłowski, członek zarządu i dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego.

Budimex podał, że sprzedaż grupy w roku 2019 była wyższa rdr m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis. W 2019 roku Grupa FBSerwis osiągnęła sprzedaż na poziomie 498 mln złotych przy rentowności zysku brutto na poziomie 6,4 proc.

W perspektywie trzech, czterech lat spółka chciałaby przekroczyć w segmencie usługowym 1 mld zł przychodów. - Mamy kilka pomysłów zarówno w obszarze wzrostu organicznego, jak i M&A. Będziemy to sukcesywnie realizować - powiedział Blocher.

Budimex wskazał, że rentowność segmentu energetyki pozostaje pod presją kontraktów w Turowie i Wilnie.

- Oba tematy zostaną zakończone produkcyjnie i oddane klientowi w tym roku. Wilno, jeśli chodzi o część budowlaną, powinno być zakończone mniej więcej w lipcu, sierpniu i później będziemy mieli okres przekazywania i uruchamiania - powiedział prezes. - Mniej więcej to samo będzie w Turowie. (...) Są to ambitne zadania. W Turowie byliśmy mocno dotknięci problemami Elektrobudowy, musieliśmy ją zastąpić. To nie było proste wyzwanie, ale udało się. Przy dużym nakładzie sił i środków zrobimy to w tym roku - dodał.