Budowlańcy robią zapasy materiałów

Inflacja w maju wyniosła 4,8 proc. w skali roku i była największa od prawie dekady.

Firmy budowlane robią zapasy materiałów. Nie zawsze mogą jednak od razu za materiały zapłacić. Dlatego coraz częściej w rozliczenie z dostawcą włączają dodatkowy podmiot.

Taki model finansowania to faktoring odwrotny, inaczej zakupowy. W maju obroty firm faktoringowych wzrosły o 42 proc. rok do roku.

Ceny materiałów budowlanych rosną jednak dużo szybciej niż średnia i w dużej części nakręcają rekordy inflacji. Od stycznia do maja ceny wzrosły w 19 grupach towarów budowlanych (spośród 20) w ujęciu rok do roku. Niektóre grupy towarów podrożały nawet o 25 proc. W przypadku suchej zabudowy czy izolacji termicznych wzrosty to odpowiednio 12,9 proc. i 12,5 proc.

Rosnąca inflacja sprawia, że firmy robią zapasy – im szybciej kupią, tym będzie taniej. Szczególnie, że w budowlance sezon w pełni. Małe firmy budowlane wykonują teraz mnóstwo sezonowych zleceń, napędzanych dodatkowo przez rządowe dofinansowanie np. na ocieplanie elewacji czy instalację fotowoltaiki. Wycena prac zrobiona wiosną, latem będzie nieaktualna. Żeby nie ponosić dodatkowych kosztów i nie tracić na rosnących cenach materiałów, budowlańcy robią zapasy.

- Wolą mieć na stanie materiały i surowce do przyszłych prac niż gotówkę. Nie zawsze jednak są w stanie od ręki zapłacić za materiały, które wykorzystają do prac za miesiąc czy dwa. Dlatego przychodzą do nas. Coraz częściej finansujemy zobowiązania zgłaszających się do nas przedsiębiorców wobec ich dostawców. To pozwala budowlańcom osiągać większe zyski, bo prowizja za takie finansowanie jest znacznie niższa niż wzrost cen wielu materiałów budowlanych. Przedsiębiorca może zamówić większą ilość produktów potrzebnych mu do realizacji zleceń, nie płacąc za nie od razu – mówi Marek Sikorski, dyrektor sprzedaży Finea - jeden z liderów mikrofaktoringu w Polsce.