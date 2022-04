Budownictwo modułowe i magazyny dają zarobić. Pekabex bije rekordy

Pekabex z rekordowym backlogiem i historycznie najwyższą sprzedażą.

Ubiegłoroczne przychody Grupy wzrosły o 58 proc. w ujęciu r/r. W segmencie prefabrykacji wartość sprzedaży wyniosła 873 mln zł (+74 proc.), a w obszarze generalnego wykonawstwa przekroczyła 560 mln zł (+47 proc.).

Całkowity wolumen produkcji, wypracowany przez 6 zakładów produkcyjnych w 2021 roku wyniósł rekordowe 266,5 tys. m³ (+31 proc.).

- W minionym roku realizowaliśmy 472 kontrakty, a wielkość portfela zamówień na koniec 2021 roku przekroczyła 1,2 mld zł. Główne inwestycje realizowaliśmy dla branży logistycznej - w szczególności dużych międzynarodowych deweloperów (Panattoni i Prologis), a w branży produkcyjnej flagowym projektem była realizacja hal dla koreańskiego producenta baterii do samochodów elektrycznych SK Innovation w Dąbrowie Górniczej. W obszarze budownictwa infrastrukturalnego warto zwrócić uwagę na projekty tunelu w Łodzi czy komunikacyjnego połączenia osiedla Naramowice w Poznaniu, a w segmencie mieszkaniowym budowaliśmy w generalnym wykonawstwie m.in. osiedla w Toruniu i Włocławku. Dywersyfikacja geograficzna to z kolei kontrakty na rosnącym rynku niemieckim, który staje się dla nas tak ważny, jak rynek skandynawski – mówi Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex.

W 2021 roku skonsolidowany zysk operacyjny Pekabeksu wyniósł 57,8 mln zł, a zysk netto sięgnął 40,6 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 69,5 mln zł i 57,9 mln zł. Należy pamiętać, że w zeszłym roku oraz na początku roku 2022 branża budowlana zmagała się z dużymi wyzwaniami – niespotykanym od kilkunastu lat wzrostem cen surowców i materiałów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dopasowanie się do nowych realiów wymagało renegocjacji wielu kontraktów, co w znacznym stopniu udało się dzięki temu, że klienci Pekabeksu to najczęściej liderzy polskiej gospodarki, firmy efektywne, które nie boją się podejmowania czasem trudnych decyzji. Trudne czasy pozytywnie zweryfikowały przyjętą przez nas strategię. Dywersyfikacja geograficzna i produktowa, a w szczególności dywersyfikacja portfela zleceń, stała się dla nas kluczem do wyjścia z kryzysu covidowego. Obecnie będzie to ważny czynnik przezwyciężenia problemów wynikających z wybuchu wojny w Ukrainie – wskazuje Robert Jędrzejowski.

Wojna w Ukrainie wpłynęła na kolejne przerwanie łańcuchów dostaw, co spowodowało dalszy wzrost kosztów realizacji budów. Zdaniem Prezesa Pekabeksu, duża część tego wzrostu ma charakter spekulacyjny i ceny głównych surowców wkrótce zaczną spadać w tempie proporcjonalnym do szybkości, z jaką ewentualnie będzie się pogarszać koniunktura gospodarcza.

Mimo wymagającego otoczenia, perspektywy długoterminowe Grupy Pekabex są korzystne. Decydują o tym m.in. strategiczne przewagi konkurencyjne, związane w szczególności z automatyzacją produkcji.

- W naszej ocenie kontynuowany będzie trend związany z przenoszeniem produkcji przemysłowej do Europy, co powinno dawać stabilny popyt na budowę hal logistycznych i zakładów przemysłowych. Do tego nie oczekujemy znaczącego spadku popytu w segmencie mieszkaniowym, pomimo pogorszenia sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. W ostatnich tygodniach do Polski przybyło ponad 2 mln osób z Ukrainy, z których część prawdopodobnie tutaj zostanie. Dlatego będzie potrzeba szybkiego zbudowania wielu mieszkań, do czego technologia prefabrykacji modułowej jest doskonała. Przykładem może być realizacja osiedla w Toruniu, gdzie montaż ośmiu czterokondygnacyjnych budynków z 320 mieszkaniami trwał jedynie 9 miesięcy. Jeżeli ceny stali utrzymają się na wysokim poziomie, konstrukcja żelbetowa będzie w wielu przypadkach dobrą alternatywą jakościową i cenową – ocenia prezes Pekabeksu.

Zgodnie ze strategią na lata 2020-2024 „Bezpieczny Rozwój” Pekabex stawia na automatyzację, dywersyfikację, ekspansję zagraniczną, zwiększenie efektywności procesów i doskonałość techniczną, mając na uwadze cel, jakim jest bezpieczny i zrównoważony rozwój.

- Dotychczas obrana strategia na lata 2020-2024 potwierdza, że przyjęte kierunki rozwoju są właściwe. Przyjęte założenia strategiczne będą konsekwentnie aktualizowane i ich realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Zamierzamy w dalszym ciągu umacniać wiodącą pozycję na rynku poprzez realizację kolejnych inwestycji i projektów biznesowych w różnych obszarach aktywności przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju, czyli odpowiedzialności za środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny – zaznacza Robert Jędrzejowski.

Spółka chce, aby realizowane inwestycje były odpowiedzialne środowiskowo i społecznie, dlatego na początku tego roku przyjęła „Politykę Klimatyczną Grupy Pekabex”, w której deklaruje wsparcie realizacji celów porozumienia paryskiego oraz unijnej strategii zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W ubiegłym roku uruchomiła kampanię dotyczącą ochrony klimatu pod hasłem „Pekabex Goes Green”. Składają się na nią prace dedykowanego zespołu specjalistów ds. ochrony środowiska, obliczanie śladu węglowego produktów spółki, zmiany dotyczące odpadów i infrastruktury firmy na bardziej przyjazną środowisku, „zielone” kampanie informacyjne dla pracowników czy współpraca z klientami na rzecz certyfikacji BREEAM i LEED.