C&W w czołówce najlepszych firm outsourcingowych

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 kwi 2021 11:56

Cushman & Wakefield zdobyła tytuł „All Star” przyznany przez stowarzyszenie International Association of Outsourcing Professionals, w związku z uzyskaniem najwyższych not w najważniejszych kategoriach ocenianych w rankingu 2021 Global Outsourcing 100. Dodatkowo otrzymała także wyróżnienie „Sustained Excellence” za zakwalifikowanie się do zestawienia najlepszych firm outsourcingowych świata dziesiąty rok z rzędu.