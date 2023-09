Inwestując w instalację fotowoltaiczną, Castorama Polska konsekwentnie rozwija energooszczędne rozwiązania mające na celu zwiększenie jej efektywności energetycznej. Panele fotowoltaiczne o mocy 50kW znajdują się już na dachach 55 sklepów, a także stały się obowiązkowym elementem wyposażenia nowo otwieranych obiektów, których właścicielem jest Castorama. Takie rozwiązanie wykorzystano również w warszawskiej siedzibie firmy, gdzie zastosowano ogniwa o mocy 25kW. W 2023 roku Castorama planuje instalację paneli w kolejnych 8 lokalizacjach.Natomiast do końca 2025 roku, ogniwa fotowoltaiczne o większej mocy 350kW mają pokryć także dachy centrów dystrybucyjnych największej sieci Home Improvement (DIY) w Polsce.

Dotychczasowe prace instalacyjne udało nam się przeprowadzić bardzo szybko i sprawnie, gdyż mieliśmy do czynienia z obiektami łatwymi do przystosowania. Proces inwestycji w kolejnych obiektach jest bardziej skomplikowany i wymaga każdorazowo indywidulanego podejścia. Mamy bowiem do czynienia z obiektami starej daty, które nie są odpowiednio przystosowane, chociażby ze względu na konstrukcję dachów wymagających wzmocnień. Indywidualnie podchodzimy również do obiektów, których jesteśmy najemcą, a gdzie często mamy do czynienia z niewystarczającą powierzchnią potrzebną do tego typu inwestycji – mówi Sławomir Miłosz dyrektor ds. budowlanych i technicznych Castorama Polska.