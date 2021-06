Cavatina wdraża aplikację BauApp na budowach

Aplikacja mobilna BauApp została wdrożona we wszystkich inwestycjach Grupy Kapitałowej Cavatina realizowanych obecnie w Polsce.

Innowacyjne oprogramowanie zostanie wykorzystane przede wszystkim w zakresie zarządzania jakością na łącznie 7 budowach, w tym w ramach prestiżowego projektu QUORUM we Wrocławiu.

Dzięki współpracy z BauApp, Cavatina będzie digitalizować każdą kolejną swoją inwestycję.

Aplikacja BauApp służy digitalizacji procesów administracyjnych na placach budowy, w tym na różnych etapach od projektowania przez wykonawstwo, aż do fazy gwarancyjnej. BauApp wspiera klientów w zarządzaniu obiegiem dokumentacji, kartami materiałowymi, zmianami lokatorskimi monitorowaniem czasu wykonania zadań, delegowaniem usterek jak również odbiorami prac budowlanych. Można z niej korzystać mobilnie bezpośrednio na budowie poprzez tablet lub smartfon lub z poziomu komputera.

Cavatina posiada dynamicznie powiększający się portfel inwestycji wielofunkcyjnych o łącznej wartości 0,5 mln mkw. Obecnie Cavatina realizuje 7 inwestycji zlokalizowanych w różnych miastach w Polsce – Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie oraz Wrocławiu.

– O wyborze naszej aplikacji do digitalizacji inwestycji realizowanych przez Cavatinę w Polsce zadecydowały prostota i łatwość obsługi. W większości przypadków oprogramowanie będzie wykorzystywane w zakresie zarządzania jakością w tzw. module usterkowym i jakościowym. W przypadku największego przedsięwzięcia Cavatiny – wrocławskim biurowcu QUORUM aplikacja dodatkowo posłuży zarządzaniem obiegiem dokumentacji, co w pełni wykorzysta jej potencjał. Cieszymy się, że kolejna firma działająca w regionie CEE postawiła na digitalizację i wybrała właśnie nas do współpracy – powiedział Paweł Smolarek, dyrektor ds. Nowych Technologii w BauApp.

Polski sektor budowlany długo czekał na cyfrowe rozwiązanie, które skutecznie ułatwi zarządzanie realizowanymi projektami, podnosząc ich rentowność. Aplikacja BauApp pozwala zredukować czas wykonywania prac przez kierowników budowy, inspektorów, project managerów czy innych osób pracujących bezpośrednio na budowie, wcześniej przeznaczany na czynności administracyjne nawet o 20 proc., co generuje 8 zaoszczędzonych godzin pracy w skali tygodnia. Zastosowanie oprogramowania zmniejsza też ilość poprawek wykonywanych na budowie nawet o 67 proc., a w finalnym rozliczeniu zwiększa efektywność całego projektu aż o 15 proc. Dlatego też, digitalizacji coraz chętniej poddają się kolejne polskie firmy. Aplikacja wykorzystywana jest przez ponad 120 generalnych wykonawców, ponad 500 podwykonawców na 2000 projektów w regionie.