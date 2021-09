CBRE do 2040 roku zredukuje do zera emisję dwutlenku węgla

CBRE zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 roku. Działania będą dotyczyły zarówno własnej działalności CBRE, nieruchomości zarządzanych przez firmę oraz emisji w łańcuchu dostaw. To zobowiązanie jest kontynuacją strategii ogłoszonej rok temu, kiedy cele CBRE w zakresie klimatu zostały zatwierdzone przez Science Based Targets (SBTi), czyli inicjatywę na rzecz celów bazujących na danych naukowych.

- Jako największa na świecie firma zarządzająca nieruchomościami komercyjnymi czujemy, że mamy szczególny obowiązek stawiania czoła wyzwaniom, z którymi mierzy się teraz świat. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, kontrolujemy poszczególne etapy łańcucha dostaw, dzięki czemu mamy możliwość szybko osiągnąć zerową emisję CO2. Traktujemy to jako niezbędny element naszego zaangażowania na rzecz społeczności, w których działamy i wobec których czujemy się zobowiązani. To też kluczowa cegiełka w naszej strategii w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, czyli ESG – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

W ramach strategii zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 roku, firma CBRE podpisała zobowiązanie klimatyczne w ramach The Climate Pledge, które jest współtworzone przez Amazon i Global Optimism. Założeniem jest osiągnięcie zerowej emisji 10 lat szybciej niż zakłada to porozumienie paryskie, które zostało podpisane w 2015 roku przez 190 krajów. Dodatkowo, międzysektorowa społeczność firm i organizacji w The Climate Pledge, zobowiązuje się do podjęcia wspólnych działań mających pomóc w rozwiązania kryzysu klimatycznego i problemów związanych z dekarbonizacją gospodarki.

Zobowiązanie CBRE opiera się na naukowym celu redukcji emisji dwutlenku węgla ogłoszonym przez firmę w zeszłym roku. Wtedy CBRE jako pierwsza firma w branży zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 68% do 2035 roku (w stosunku do poziomu z 2019 roku), co zostało zatwierdzone przez Science Based Targets (SBTi), czyli inicjatywę na rzecz celów bazujących na danych naukowych.

CBRE podpisało również zobowiązanie Business Ambition for 1.5°C, czyli kampanię prowadzoną przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) we współpracy z UN Global Compact i koalicję We Mean Business. Ponadto, wyniki CBRE w kwestiach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) zapewniły firmie miejsce w indeksie FTSE4Good ósmy rok z rzędu. CBRE zajmuje 22. miejsce na liście 100 najbardziej zrównoważonych firm Barron w 2021 roku. Firma uzyskała ponadto 24. miejsce w rankingu ogólnym i zajmuje najwyższą pozycję w zestawieniu 3BL Media w rankingu 100 Najlepszych Obywateli Korporacyjnych roku 2021.