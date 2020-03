Ceetrus Polska zwiększa portfolio komercjalizowanych obiektów

Ceetrus Polska wzmacnia pozycję na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych. Dzięki umowie, którą spółka podpisała z Auchan Polska pod koniec 2019 roku, portfolio obiektów, w których Ceetrus odpowiada za komercjalizację powierzchni handlowej i zarządzanie umowami najmu, powiększyło się do 55 obiektów.

Ceetrus Polska zarządza i odpowiada za komercjalizację 22 Centrów Handlowych Auchan oraz Galerii Bronowice i Galerii Łomianki. Komercjalizacja centrów handlowych i zarządzanie umowami najmu są kluczowymi obszarami działalności Ceetrus Polska od początku obecności na polskim rynku. Spółka konsekwentnie powiększa kompetencje w tym zakresie.

Na podstawie umowy o współpracy z Auchan Polska we wrześniu 2016 roku portfolio komercjalizowanych przez Ceetrus powierzchni handlowych powiększyło się o 16 lokalizacji, w których znajduje się hipermarket Auchan (dawne Reale). Z kolei w listopadzie 2019 roku dołączyło do nich kolejnych 15 obiektów handlowych z marketem Auchan, zlokalizowanych w 12 miastach centralnej i południowej części Polski. Dzięki temu obecnie Ceetrus zarządza umowami najmu około 625 lokali w pasażach handlowych w 31 lokalizacjach, a ich łączna powierzchnia najmu GLA wynosi ponad 53 tys. mkw.

Za kontakty z najemcami wyżej wymienionych obiektów odpowiadają Marcin Matysiak, Joanna Madeńska-Szestakowska oraz Ewelina Rolak z działu komercjalizacji Ceetrus.

– Nowe obiekty komercjalizowane przez Ceetrus w większości mieszczą się w centrach miast, w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. To sprawia, że ich atutem jest duże zainteresowanie klientów i wysoka odwiedzalność. Są to cechy ważne dla najemców, którzy dzięki współpracy z Ceetrus mogą korzystać z efektu skali i rozwijać swoją działalność w zupełnie nowych lokalizacjach na terenie całego kraju – mówi Marcin Matysiak, senior manager ds. komercjalizacji w Ceetrus Polska.

W 31 obiektach handlowych z marketem Auchan funkcjonuje od kilku do kilkunastu lokali. Są wśród nich zarówno punkty handlowo-usługowe, jak i najemcy oferujący odzież i akcesoria.

– Zespół specjalistów z działu komercjalizacji Ceetrus będzie dbał o to, by portfolio najemców było bardziej zróżnicowane, a tym samym, by pozycja obiektów handlowych na lokalnym rynku systematycznie rosła – mówi Ewelina Rolak, junior manager ds. komercjalizacji w Ceetrus Polska.