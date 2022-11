W AGIS Management Group zatrudnieni są specjaliści, których dzielą pokolenia, ale najważniejsze jest to, że łączy nas gra zespołowa na rzecz stale wypracowywanego sukcesu – tłumaczy Jerzy Szulc, wiceprezes AGIS Management Group.

Sposób działania rodzinnych firm FM sprawia, że utrzymanie takiej samej jakości usług jest tańsze niż w korporacjach.

Pracownicy rodzinnych biznesów branży FM koncentrują się na działalności związanej z utrzymaniem technicznym urządzeń i instalacji w większym stopniu niż zatrudnieni w korporacjach, którzy prawie 50 proc. swojego czasu poświęcają na procedury oraz sprawozdawczość kontrolingu finansowego.

Aby wykorzystać pozytywne działania firm rodzinnych w branży FM, konieczna jest terminowa realizacja zobowiązań finansowych przez zleceniodawców.

Ma pan 24-letnie doświadczenie w technicznej obsłudze nieruchomości, zarówno w firmach rodzinnych, jak i dużych korporacjach. W którym modelu lepiej się pracowało?

Jerzy Szulc, wiceprezes firmy AGIS Management Group: Zaczynałem od dużych korporacji. Były to początki FM w Polsce. Wszyscy uczyliśmy się tego zawodu, zarówno na budynkach ze starą, postkomunistyczną infrastrukturą, jak i w nowych budynkach biurowych czy handlowych, wyposażanych w nowoczesne instalacje pracujące w pełnej automatyce: BMS, instalacje p.poż i systemy monitoringu wizyjnego oraz antywłamaniowego. Pracowałem w jednej z pierwszych firm FM z udziałem kapitału zagranicznego, co przy braku konkurencji pozwoliło wygenerować bardzo duże zyski nieosiągane w późniejszym okresie, gdy na rynku pojawiło się bardzo dużo firm realizujących zakres FM.

Jedną z mocniejszych stron było finansowanie działalności. Korporacje dysponowały kapitałem założycielskim i bieżącym finansowaniem, niezależnie od czasu trwania kontraktów i terminów płatności naszych zleceniodawców. Dawało to gwarancję stabilności i płynności finansowej, zazwyczaj przez założony okres do chwili osiągnięcia własnej rentowności, czyli kilka lat - najczęściej do trzech lat. Brak realizacji tych założeń kończył się likwidacją firmy, albo jej sprzedażą konkurencyjnej korporacji.

Jakie jeszcze inne zalety miały korporacje?

Dostępność wypracowanych procedur i zakresów związanych z serwisowaniem urządzeń i instalacji w oparciu o ich własne zagraniczne normy, których w tym czasie w Polsce nie było. Wykorzystywaliśmy także oprogramowanie przeznaczone do usług FM w zakresie tworzenia i realizacji terminów serwisowania zgodnie z PPM, rejestracji wszystkich zdarzeń na urządzeniach oraz bazy danych z informacjami o typach, rodzajach i producentach istniejących urządzeń na budynkach, co pozwalało nam na szybkie działania serwisowe w przypadku awarii.

Jakie były słabsze strony pracy w korporacji?

Jedną z najsłabszych stron działania w korporacji jest decyzyjność. Procedury nie pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji niezależnie od kosztów z tym związanych. Każdy wniosek o zakup usług czy materiałów wymaga przejścia długich procedur zatwierdzanych przez kilka osób oraz sprawdzenia ceny u kilku dostawców. Wywoływało to duże niezadowolenie najemców z przedłużającego się czasu finalizacji usługi.

Wszystkie te procedury generowały oczywiście wyższe koszty usług związanych z zatrudnieniem większej ilości personelu. Dodatkowym ciężarem przerzucanym na zleceniodawcę były koszty związane z utrzymaniem zagranicznych zarządów, które koordynowały działalność swoich satelitów poza granicami. Dodatkowym elementem wpływającym na wyższe ceny świadczenia usług były koszty zagranicznego personelu zatrudnianego w Polsce, głównie w zarządach spółek. Wynagrodzenia tych osób były kilkukrotnie wyższe od pensji pracowników krajowych.

Jak na tym tle wypada praca w firmie rodzinnej?

Biznes rodzinny w branży FM ma najczęściej niższe ceny świadczenia usługi z uwagi na mniejszy personel o większych kompetencjach pozwalających na podejmowanie szybkich decyzji. Skrócone procesy decyzyjne oszczędzają czas i pieniądze. Oddelegowane obowiązki, odpowiedzialność, przyzwoite płace są równolegle z uprawnieniami do podejmowania decyzji. Jednym z ważniejszych elementów jest również dostępność zarządu dla dyrektorów operacyjnych, Project Managerów i całości struktury podległej. Brak dużej międzynarodowej nadbudowy strukturalnej daje większą elastyczność w działaniu, szybszy proces decyzyjny oraz adekwatnie niższe koszty utrzymania firmy. Poza tym, biznes rodzinny najczęściej wykorzystuje do realizacji usług FM oprogramowanie polskich firm, które działa bardzo poprawnie, ale jest zdecydowanie tańsze niż zagraniczny software.

Czy w rodzinnej firmie atmosfera pracy jest inna niż w korporacji?

Oczywiście. To praca oparta na koleżeńskich układach i wzajemnym szacunku, w której wykorzystywana jest wiedza i doświadczenie całej grupy przy realizacji trudnych technologicznie zleceń. W takiej firmie, jak AGIS Management Group zatrudnieni są specjaliści, których dzielą pokolenia, ale najważniejsze jest to, że łączy nas gra zespołowa na rzecz stale wypracowywanego sukcesu.

Czyli, reasumując - sposób działania firm rodzinnych sprawia, że utrzymanie takiej samej jakości usług jest tańsze niż w korporacjach?

Tak. Dodatkowo, pracownicy w większym zakresie koncentrują się na działalności związanej z utrzymaniem technicznym urządzeń i instalacji. Tymczasem w korporacjach prawie 50 proc. swojego czasu poświęcają na procedury oraz sprawozdawczość kontrolingu finansowego, a nie za to nam przecież płacą nasi zleceniodawcy. Wiedza, jaką mają pracownicy prywatnego biznesu w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości nie odbiega od tej sprzed 20 lat kiedy zaczynaliśmy w tej branży.

Pracuję obecnie w prywatnej spółce, jaką jest AGIS Management Group, w której wszyscy możemy się w pełni realizować przy obopólnym zadowoleniu pracowników i klientów. Elastyczność w działaniu powoduje szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, z jakimi mamy aktualnie do czynienia.

Jakieś jednak minusy tej pracy też muszą być, czy nie?

Dostrzegam jeden słabszy punkt. Aby wykorzystać pozytywne działania prywatnych firm rodzinnych konieczna jest terminowa realizacja zobowiązań finansowych przez zleceniodawców. Każde zaburzenie płynności finansowej spowodowane nieuczciwym zleceniodawcą odbija się mocno na działalności małych i średnich firm prywatnych. Aktualnie widzę w tym zakresie poprawę. Pomagają w tej kwestii uregulowania prawne, które eliminują takich nieuczciwych zleceniodawców. Mam nadzieję, że nasz rząd podejmie jeszcze bardziej radykalne kroki, które wyeliminują praktyki w zakresie nieterminowych płatności.

Podsumowując, pracując w firmie AGIS, doceniam ład organizacyjny spółki, korporacyjny porządek, ale przede wszystkim dostępność zarządu dla pracowników oraz niebywałą elastyczność i dostosowywanie się do oczekiwań klientów w świadczonych usługach FM.

