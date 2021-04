Colliers International z pierwszym raportem ESG

Firma doradcza Collier opublikowała swój pierwszy raport Global Impact 2020, prezentujący zaangażowanie firmy we wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w całej organizacji.

W nadchodzących miesiącach Colliers przeprowadzi ocenę istotności (materiality assessment) poszczególnych aspektów ESG w odniesieniu do spółki i jej interesariuszy, w celu weryfikacji możliwości firmy w zakresie wprowadzania pozytywnych zmian oraz stworzenia kompleksowej strategii ESG z mierzalnymi celami.

— W 2020 roku świat zjednoczył się wokół ważnych tematów, takich jak różnorodność, zdrowie i środowisko, które nadają kierunek naszym działaniom. Jesteśmy liderami w naszej branży, a kształtowanie lepszej przyszłości dla naszej firmy, pracowników, klientów i społeczności nigdy nie było ważniejsze. Raport Global Impact Report 2020 to pierwszy krok w tym kierunku. Jesteśmy podekscytowani możliwością wykorzystania tej energii do opracowania przemyślanej i kompleksowej strategii ESG w tym roku — mówi Jay Hennick, globalny prezes i dyrektor generalny Colliers.

— ESG jest kluczem do robienia tego, co właściwe, a właśnie to jest jedną z podstawowych wartości Colliers. Opracowując ten raport, z pokorą patrzyliśmy na tak wiele inicjatyw ESG, które są już realizowane w naszych oddziałach na całym świecie. Chociaż jesteśmy zadowoleni z postępów, pragniemy zjednoczyć nasze wysiłki i stworzyć globalnie dopasowaną strategię z konkretnymi, wymiernymi zobowiązaniami, które pozwolą nam wprowadzać przełomowe zmiany dla naszych klientów, pracowników i społeczności — zaznacza Becky Finley, globalna dyrektor ds. marki i personelu w Colliers.

Raport Colliers 2020 Global Impact Report koncentruje się na bieżących działaniach i inicjatywach w trzech kluczowych obszarach:

1. Ochrona środowiska: Colliers zapewnia trwałe korzyści dla klientów dzięki pełnemu pakietowi usług z zakresu zrównoważonego rozwoju, które poprawiają wydajność ich nieruchomości oraz wyniki środowiskowe i finansowe. Colliers przekształca również swoje miejsca pracy, dbając o zdrowie swoich pracowników i zmniejszając negatywny wpływ na środowisko naturalne.

2. Zaangażowanie naszych pracowników i społeczności: Colliers zwiększa wysiłki na rzecz wspierania zintegrowanych i przyjaznych miejsc pracy oraz zapewniania możliwości rozwoju. Wszystkie oddziały firmy mogą pomagać lokalnym społecznościom i wspierać inicjatywy charytatywne.

3. Rzetelne i uczciwe działanie: Colliers dokłada wszelkich starań, aby działać etycznie oraz przestrzega rygorystycznych zasad ładu korporacyjnego.