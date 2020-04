Colliers zachęca do pozostania w domu

Temat koronawirusa zdominował media oraz portale społecznościowe. Z każdej strony płyną komunikaty oraz zachęty do pozostawania w domu dla wspólnego bezpieczeństwa. Colliers International postanowiła włączyć się do akcji i wyjść do sieci z kampanią „Stay at home! Stay united”, której celem jest zachęcenie ludzi do zsolidaryzowania się i pozostania w domach. M.in. w ten sposób możemy wesprzeć walkę z koronawirusem.

Colliers International w trosce o zdrowie swoich pracowników oraz klientów od połowy marca wdrożyła tryb pracy zdalnej. Jako że firma już od 8 lat pozwala swoich pracownikom na pracę z domu, technologiczne oraz mentalne przestawienie na nowy tryb pracy nastąpiło błyskawicznie.

- Mimo szybkiego przestawienia się naszych pracowników na zdalny tryb pracy, nowa sytuacja jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Teraz jeszcze bardziej odczuliśmy, jak cenna jest dla nas możliwość spotkania się z kolegami z biura. Pewnie wielu pracowników różnych firm ma podobne odczucia. Jednak doskonale rozumiemy po co to robimy, że właśnie w tym okresie musimy zmobilizować się jako społeczeństwo i dla dobra nas wszystkich pozostać w domu, nie tylko w godzinach pracy, ale także w czasie wolnym. Chyba każdy z nas czuje, jakie to trudne. Aby ułatwić to zadanie, postanowiliśmy wysłać w świat nieco pozytywnej energii i stworzyć kampanię z udziałem naszych pracowników, motywującą do pośredniej walki z wirusem – mówi Katarzyna Dorocińska, dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu w Colliers International.

Kampania Colliers „Stay at home! Stay united” opiera się na geście serca wykonywanego dłońmi przez pracowników firmy oraz ich cytatach zachęcających do zintegrowania się i pozostania w domu. Jej główny przekaz wzmocniony został hashtagami #stayhome #stayunited, a cała kampania opatrzona została wspólnym hasłem „Together is better”, które uświadamia, że pozostając w domach, wszyscy wspieramy walkę z koronawirusem. Wszyscy mogą także dołączyć do kampanii Colliers, zrobić sobie zdjęcie z sercem i przesłać pozytywną energię swoich bliskim, kolegom z pracy czy klientom.

- W dobie, gdy zewsząd płyną przygnębiające informacje związane z epidemią, zachęcamy do dzielenia się dobrą energią i sercem, chociażby tym symbolicznym. To wymowny gest, który podnosi na duchu i przypomina, że nie jesteśmy sami w tym trudnym czasie. Możemy uczynić z niego pozytywny symbol epidemii – dodaje Katarzyna Dorocińska.

Kampania Colliers prowadzona jest w mediach społecznościowych: na Linkedinie, Facebooku oraz Instagramie.