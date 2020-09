Cream Property Advisors ma pomysł na wzrost wartości obiektów

Eksperci firmy opracowali usługę CNC, która pozwala na skuteczną minimalizację kosztów nieprzenaszalnych, zwiększenie oszczędności i zmniejszenie kosztów utrzymania budynków komercyjnych, a w konsekwencji wzrost ich wartości. Wypracowany know-how to zestaw narzędzi i procesów, które nie tylko ograniczają koszty i zwiększają oszczędności w obiektach komercyjnych, ale przede wszystkim działają bez spadku na ich jakości, a w wielu przypadkach ją podnoszą. Podnoszą również wartość nieruchomości i to w znacznym stopniu.

­­– W CNC kładziemy nacisk na zupełnie nowe rozwiązania z zakresów asset managementu oraz technicznego zarządzania budynkami. Opracowanie tego projektu jest związane z naszymi dotychczasowymi obserwacjami, które jasno wskazują, że dotychczasowe modele zarządzania nie sprawdzają się w obecnych, bardzo wymagających realiach. CNC opiera się m.in. na uproszczeniu modelu zarządzania, zmianach zasad serwisowania budynków, innowacjach technologicznych oraz zmianach sposobu rozliczeń kosztów eksploatacyjnych z najemcami. Wszystko to bez spadku na jakości w utrzymaniu obiektów. Bierzemy pod uwagę wiele czynników funkcjonowania nieruchomości komercyjnych, w tym m.in.: utrzymanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych, podatki, media, czy ubezpieczenia. Zmiany, które proponujemy w CNC, nie polegają jedynie na negocjacjach warunków i wysokości opłat, ale sięgają dużo głębiej, dotyczą innowacji technologicznych i nowych sposobów zarządzania budynkami – mówi Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

CNC wdrożono do tej pory w 6 nieruchomościach komercyjnych (biurowcach i centrach handlowych) w Polsce i za granicą. W każdym z budynków wygenerowano oszczędności, w zależności od obiektu i jego specyfiki, od 350 tys. zł do 1,4 mln zł, co daje od 4 do 17,5 mln zł wzrostu NOI. – Dla nas najtrudniejszą częścią wdrażania usługi CNC jest opór ze strony zarządców, który wynika z obawy przed nowością i wprowadzeniem rozwiązań niestandardowych. Jednak te firmy, które do tej pory nam zaufały, są bardzo zadowolone z efektów – dodaje Grzegorz Mroczek.