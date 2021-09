Cushman&Wakefield celuje w zeroemisyjność

- Budynki odpowiadają za znaczną część emisji dwutlenku węgla w skali globalnej, dlatego uważamy, że Cushman & Wakefield odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości w branży nieruchomości i poza nią – powiedział Brett White, Executive Chairman & CEO Cushman & Wakefield.

Zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie, a emisje w zakresie 2 są skutkiem wytwarzania kupowanej przez firmę energii cieplnej i elektrycznej.

Wyznaczone w oparciu o wiedzę naukową cele nie tylko umożliwią firmie redukcję emisji gazów cieplarnianych w obrębie prowadzonej działalności w ujęciu bezwzględnym, lecz także obejmą obiekty przez nią zarządzane w imieniu jej klientów, wśród których są najwięksi w świecie właściciele i najemcy nieruchomości.

Dając przykład, Cushman & Wakefield zobowiązuje się do współpracy ze swoimi klientami (odpowiadającymi za 70 proc. jej emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości spółki w zakresie 3), aby umożliwić im wyznaczenie własnych celów do osiągnięcia do roku 2025. Ok. 99 proc. emisji firmy pochodzi z obiektów przez nią zarządzanych w imieniu klientów i w związku z tym Cushman & Wakefield zobowiązuje się do urzeczywistnienia swojej wizji zrównoważonej przyszłości, która przewiduje nie tylko ograniczenie jej własnego śladu węglowego.

Cele te zostały zatwierdzone przez inicjatywę SBTi.

Ponadto Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r., co obejmie wszystkie bezpośrednie i pośrednie obszary prowadzonej działalności, które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych (zakresy 1, 2 i 3). Firma podjęła to zobowiązanie przystępując do kampanii Race to Zero oraz Business Ambition for 1,5°C inicjatywy SBTi, których celem zgodnie z wiedzą o klimacie jest osiągnięcie zeroemisyjności w ramach globalnych działań zmierzających do uniknięcia najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu.