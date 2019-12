Cushman & Wakefield od ponad dekady w Łodzi

Pierwszy sukces nadszedł we wrześniu 2009 roku, kiedy firma Enthone zawarła umowę najmu 135 mkw. biur w obiekcie Forum 76. Pierwszą kluczową transakcją była jednak współpraca z firmą Takeda (dawniej Nycomed) - z pomocą Cushman & Wakefield firma wynajęła 3058 mkw. w budynku Sterlinga Business Center. Wkrótce potem eksperci Cushman & Wakefield reprezentowali m.in. Infosys Poland, Gopet Trans, Tate&Lyle, Deloitte, Clariant oraz T-Mobile. Przełomowym wydarzeniem było otwarcie w 2015 roku regionalnego biura w Łodzi, gdzie obecnie pracuje zespół składający się z trzech osób.

- Kształtowanie rynku biurowego w Łodzi wiązało się z ogromną pracą, której celem było pokazanie Łodzi jako miasta wartego inwestowania. - Wykonaliśmy pracę u podstaw, edukowaliśmy lokalne firmy, zachęcaliśmy międzynarodowe korporacje, aby otwierały tu swoje biura, deweloperów instytucjonalnych, aby kupowali grunty, podjęliśmy dialog z miastem, zapraszaliśmy inwestorów – podkreśla Zuzanna Krech, Associate, Manager biura w Łodzi, Dział Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

Wkrótce w Łodzi pojawiły się kolejne firmy doradcze, co - dzięki efektowi synergii - pozwoliło na jeszcze szybszy rozwój rynku. - Obecność konkurencji to nie tylko rywalizacja, to przede wszystkim wspólny cel, którym jest prężny rozwój miasta – dodaje Zuzanna Krech. Biuro Obsługi Inwestora Łodzi w ostatnich latach podejmuje wiele działań mających na celu zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów tym, położonym niespełna 140 km od Warszawy, miastem. - Najważniejsza jest konsekwencja w działaniu, ponieważ inne polskie miasta również zabiegają o inwestorów. Na korzyść Łodzi przemawiają obecnie przede wszystkim położenie, atrakcyjne stawki czynszu oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników – mówi Zuzanna Krech.

Zainteresowanie Łodzią wykazują również lokalne firmy z sektora elastycznych powierzchni biurowych jak: Co:Spot, czy CoWalk Hub, którym zależy na zaakcentowaniu swoich łódzkich korzeni. Oferta tych firm jest skierowana głównie do startupów i MSP, które w ramach najmu otrzymują dostęp do wielu dodatkowych usług. Dodatkowo zacieśniają współpracę z innymi najemcami poprzez wymianę doświadczeń, co jest szczególnie popularne w sektorze IT. Ponadto w 2018 roku na wejście do miasta zdecydował się Regus, a w tym roku NewWork.