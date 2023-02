Cushman & Wakefield jest globalną spółką notowaną na Giełdzie w Nowym Jorku, która w 2021 r. osiągnęła przychody przekraczające 9 mld dolarów. Firma zatrudnia 50 000 pracowników w 60 krajach, z czego ponad 400 osób w Polsce. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą: zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny, doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Współpraca z Linkleaders pomoże firmie w dalszym rozwoju na polskim rynku poprzez wzmocnienie wizerunku marki wśród potencjalnych klientów i pracowników.

Minione trzy lata były dużym wyzwaniem dla światowego biznesu. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, wojna na Ukrainie, transformacja energetyczna, inflacja i rosnące koszty prowadzenia działalności, to tylko niektóre z czynników mających wpływ na kształtowanie rynku nieruchomości w ostatnim czasie. Wychodzimy z tego okresu znacznie silniejsi, przygotowani na zmiany i jeszcze bardziej świadomi tego, jaką wartość możemy zaoferować naszym klientom, partnerom biznesowym oraz pracownikom. To szczególny moment dla całej branży nieruchomości i pragniemy dobrze go wykorzystać. Stąd m.in. decyzja o wdrożeniu nowej strategii komunikacji dla marki Cushman & Wakefield w Polsce. W tym obszarze będzie nas wspierać agencja Linkleaders, która posiada doświadczony zespół, od lat specjalizujący się w komunikacji korporacyjnej i B2B dla rynku nieruchomości. Wierzę, że zaproponowane rozwiązania, energia i kreatywność ekspertów z Linkleaders, przyczynią się do zwiększenia zasięgu marki i pomogą w dotarciu do całkiem nowych odbiorców - mówi Krzysztof Misiak, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Cushman & Wakefield.