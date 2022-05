Cushman & Wakefield uzupełni ofertę doradztwa w obszarze ESG i placemakingu

Dział Asset Services międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield poszerza ofertę usług w regionie EMEA o rozwiązania w zakresie zarządzania aktywami operacyjnymi – będą one stanowiły uzupełnienie usług zarządzania nieruchomościami, doradztwa w obszarze ESG i placemakingu oraz innych usług związanych z zarządzaniem aktywami.

W ramach nowej usługi inwestorzy obsługiwani przez dział Asset Services otrzymują dostęp do dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami operacyjnymi, począwszy od jednorazowego wsparcia aż po kompleksowy pakiet usług w całym regionie. Usługi oferowane w ramach elastycznego „menu” są dostosowywane do wymagań poszczególnych klientów, funduszy inwestycyjnych i nieruchomości oraz obejmują m.in. analizy due diligence, opracowywanie planów biznesowych, zarządzanie nakładami inwestycyjnymi i pracami wykończeniowymi na zlecenie najemcy, wsparcie przy realizacji inwestycji kapitałowych, opracowywanie i realizacja strategii ESG, ustalanie strategii najmu oraz prowadzenie negocjacji z najemcami

Klienci mogą także skorzystać ze zintegrowanej oferty wsparcia zapewnianego przez Cushman & Wakefield w całym cyklu życia nieruchomości lub portfela aktywów, w tym między innymi w zakresie oceny ryzyka inwestycji i transakcji nabycia, najmu, zakupu i sprzedaży nieruchomości, badań rynkowych, zarządzania projektami, realizacji projektów design & build, doradztwa dłużnego, wycen i zbywania aktywów.

Stawiamy na opracowywanie, we współpracy z naszymi klientami, indywidualnych strategii, które umożliwiają podnoszenie wartości w całym cyklu życia poszczególnych nieruchomości lub portfeli aktywów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie zarządzania portfelami i nieruchomościami we wszystkich klasach aktywów oferujemy najlepsze w swojej klasie rozwiązania, które umożliwiają zwiększenie efektywności funkcjonowania nieruchomości oraz bazują na najnowszych trendach rynkowych - mówi Tina Reuter, dyrektor Asset Services w regionie EMEA, Cushman & Wakefield.

Dział Asset Services firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA stanowi główny filar jej platformy usług dla inwestorów. Świadczy specjalistyczne usługi zarządzania nieruchomościami oraz powiązane w imieniu klientów we wszystkich sektorach nieruchomości, a także zarządza obiektami o powierzchni ok. 34 mln mkw. w całym regionie EMEA.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby każdego klienta czy funduszu są inne, dlatego postawiliśmy na elastyczność, która umożliwia we współpracy z klientami generowanie wartości dodanej, zwiększenie efektywności i zwinności działania oraz poprawę wyników. Zaawansowane rozwiązania, które wprowadziliśmy w zakresie innych usług generujących wartość dodaną w regionie, spotkały się z dużym entuzjazmem ze strony naszych klientów inwestycyjnych. Przyjęliśmy taką samą strategię wobec zarządzania aktywami operacyjnymi na rzecz naszych inwestorów i klientów, wspierając ich w osiąganiu trwałych zysków w perspektywie długofalowej - dodaje Tina Reuter.

Za ofertę rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami operacyjnymi odpowiada Damien Revon, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora Asset Services w Cushman & Wakefield we Francji. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami, które zdobywał w CBRE Investment Management jako dyrektor funduszy Pan-European Value-Added Funds oraz zastępca dyrektora zarządzającego funduszem Pan-European Core Fund.