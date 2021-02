Cyfrowe oszczędności na placu budowy

W obliczu trwającej pandemii i utrzymywanych obostrzeń digitalizacja branży budowlanej wydaje się już nie tylko potrzebna, ale wręcz nieuchronna. Niestabilność rynkowa i ryzyko dalszych wzrostów cen materiałów wywiera na wykonawcach coraz większą presję cięcia kosztów i stałego podnoszenia efektywności. Zdaniem ekspertów PlanRadar, aby pracować bardziej wydajnie, konieczna jest cyfryzacja procesów, którą można rozpocząć chociażby od prostych we wdrożeniu aplikacji.

Polska branża budowlana niechlubnie wyróżnia się jednym z najniższych współczynników cyfryzacji w całej gospodarce. Na wielu projektach wciąż dominują przestarzałe rozwiązania analogowe, jednak z roku na rok przybywa firm, które decydują się na wdrażanie nowoczesnych technologii.

– W ostatnich latach branża budowlana nie mogła narzekać na przestoje w zamówieniach, a rynek dynamicznie rozwijał się zarówno w sektorze biurowym, jak i mieszkaniowym czy magazynowym. Generalni wykonawcy, ale także podwykonawcy mierzyli się jednak z wieloma trudnościami, wśród których główną barierą stał się gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, przy jednoczesnym braku waloryzacji kontraktów. Już przed kilkoma laty firmy zaczęły poszukiwać więc recepty na szybkie i długofalowe podniesienie efektywności prowadzące do zmniejszenia kosztów. To była iskra do rozpoczęcia systematycznego procesu cyfryzacji na budowach, którą dodatkowo rozpaliła pandemia koronawirusa – mówi Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce.

Efektywnie, czyli rentownie

Z raportu „Przyszłość budownictwa po COVID-19” przygotowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa wynika, że w najbliższych miesiącach cała branża powinna oczekiwać spowolnienia oraz zmniejszenia nakładów inwestycyjnych. To szczególnie ważna informacja dla małych i średnich podmiotów, które nie posiadają dziś wystarczającego zaplecza pozwalającego na przetrwanie kilku, a być może kilkunastu chudych miesięcy.

– Mniejsze firmy nie mogą pozwolić sobie na choćby krótkotrwałą utratę rentowności, dlatego już teraz powinny podejmować działania zabezpieczające ich wydajność. Mam na myśli przede wszystkim rozwiązania z obszaru big data, narzędzia z zakresu wirtualnej rzeczywistości czy choćby aplikacje mobilne, zapewniające bezkontaktową i zdalną możliwość zarządzania projektami – wylicza Pietruszewski.